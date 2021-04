El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha corroborado que la intención de la Consejería de Salud es empezar de forma "inminente e inmediata" con la vacunación de la población con edades comprendidas entre los 60 y los 69 años con las dosis de AstraZeneca "porque el futuro y que podamos superar la pandemia y enfrentar la cuarta ola pasa por la inmunización, sobre todo de los más vulnerables".

"Pero lo cierto es que los bandazos del Gobierno de España en cuanto a la vacunación están siendo un auténtico desastre", según López Miras, quien ha lamentado que "no podemos ver una sola rueda de prensa de Pedro Sánchez" en la que no se apropie de méritos que "no son suyos" y haciendo predicciones sobre la llegada de vacunas que "incluso la UE desmiente".

"Al día siguiente, cuando hay problemas con esa vacunación que él se atribuía, se esconde y se va a otro país", ha criticado López Miras, quien cree que la gestión del Gobierno central está siendo "un desastre". Ha subrayado que los responsables públicos están "para dar la cara en los buenos y en los malos momentos, para dar la cara", y Pedro Sánchez "no está afrontando nada en cuanto a la vacunación".

A este respecto, ha avanzado que el Gobierno regional va a transmitir "tranquilidad, certeza y confianza en una vacunación que tiene todo el respaldo de los comités técnicos y sanitarios que lo requieren".

ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, López Miras cree que lo importante "no es si hay o no estado de alarma", sino si "tenemos herramientas jurídicas suficientes para tomar las decisiones que las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma entiendan necesarias para frenar los contagios".

"Y la realidad es que no las tenemos, y eso sí me preocupa mucho", según López Miras, a quien también le preocupa que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, diga "sin disimulo" que "se sigue desentendiendo a partir del 9 de mayo, que se olvida de la pandemia y que, directamente, es cosa de las comunidades autónomas".

"A mí lo que me preocupa es que si el 10 de mayo hay una situación compleja en un municipio de la Región y las autoridades sanitarias me indica que tengo que tomar decisiones para frenar esos contagios y salvar vidas, tenga herramientas jurídicas para hacerlo", según López Miras.

Así, ha criticado que Pedro Sánchez quiere dejarle "sin ningún tipo de herramienta" para hacer frente a esta pandemia, lo que le parece una "dejación de funciones muy seria y muy irresponsable".

"Con lo imprevisible que es este virus", López Miras se pregunta "quién sabe cómo vamos a estar dentro de un mes". Por ello, ha calificado de "temeridad" que Pedro Sánchez "aventure lo que va a pasar dentro de un mes". De ahí su "incredulidad" ante una decisión que le deja "sin herramientas".

APERTURA PERIMETRAL EN MADRID

Al ser preguntado por el posible levantamiento del cierre perimetral en la Comunidad de Madrid, López Miras ha señalado que él siempre ha entendido que las decisiones que toma la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso "están siempre respaldadas por sus autoridades y técnicos sanitarios".

Por eso, se ha mostrado convencido de que la decisión que tome Díaz Ayuso "tendrá todo el respaldo de sus profesionales sanitarios", por lo que no le "preocupa".