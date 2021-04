La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia ha tramitado hoy el documento que contiene los acuerdos que alcanzó el grupo parlamentario de Ciudadanos por el que se sustituye al anterior portavoz del grupo, Juan José Molina, por el diputado tránsfuga Francisco Álvarez, que ha estrenado su nuevo cargo en la Junta de Portavoces celebrada tras la reunión de la Mesa.

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego Conesa, ha calificado la situación de "nuevo atropello al funcionamiento normal de las instituciones" y ha lamentado que "a fecha de hoy tengamos a más de 140.000 ciudadanos votantes de la Región que no se ven representados ni en la Junta de Portavoces ni en la Mesa de la sede de la soberanía autonómica".

Conesa ha anunciado que el PSOE ha solicitado en la Junta de Portavoces la dimisión de los diputados tránsfugas y de los portavoces que "no representan a los partidos políticos y, por tanto, a la ciudadanía", incluyendo entre éstos al presidente de la Cámara, Alberto Castillo, que con su abstención ha propiciado que parlamentarios expulsados de Cs tomen el control del grupo.

Por su parte, Álvarez ha salido al paso de las acusaciones de "secuestro" del grupo parlamentario que ha lanzado la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, afirmando que "esto no puede ser la ley del embudo, para mí lo ancho y para ti lo fino" porque, después de la moción de censura, Vidal y Molina ocuparon la representación de Cs de todas las comisiones y expulsaron a los tránsfugas.

El nuevo portavoz de Cs ha afirmado que en el punto 4 del reglamento interno del Grupo Parlamentario de Cs que aprobaron en la reunión del pasado miércoles se comprometen a "llevar a cabo el programa electoral de 2019" con el que concurrieron a las elecciones por este partido.

Por su parte, su homólogo del PP, Joaquín Segado, ha mostrado la voluntad de su partido de acelerar la actividad parlamentaria "que hace un mes interrumpieron" PSOE y Cs con la moción de censura, acusando a sus líderes autonómicos de ser "los únicos responsables de haber montado un lío político de alcance nacional que se les ha ido de las manos".

Sobre la tramitación de los presupuestos regionales de 2021, Segado ha indicado que la voluntad del Gobierno autonómico es traerlos a la Cámara "lo antes posible, en un horizonte de pocos días o semanas" y de que sean aprobados "por unanimidad", pero no ha puesto fechas concretas ni ha aclarado si buscarán el apoyo del diputado de Vox Pascual Salvador o de Castillo para conseguir la mayoría para su aprobación.

"Una fecha no me atrevo a dar, pero vamos a trabajar mañana, tarde y fines de semana porque entendemos que los presupuestos ya se atrasan demasiado", ha afirmado el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, que ha afirmado que "no van a tener propuestas que puedan ser rechazables por parte de Castillo o Salvador".

Aunque Podemos no ha participado en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, su diputada María Marín ha acusado al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, de querer "bloquear" la Asamblea Regional y "gobernar por decreto y sin ningún tipo de control democrático" tras la "compra de diputados de Cs para evitar la moción de censura".

Por otro lado, la Junta de Portavoces ha ordenado la actividad parlamentaria, que se retoma tras tres semanas de inactividad, y en la que destaca la comparecencia el próximo martes del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scarts), Lucas Jiménez, ante la Comisión Especial de Agua para hablar de la situación del trasvase.

El miércoles 14 se celebrará un pleno de impulso con la presentación de cinco mociones, dos del PSOE, una para la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia a título póstumo al expresidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, y otra para que no se ponga en marcha el veto parental en los centros educativos.

También se debatirán dos mociones del PP, una sobre ayudas a sectores que no las han recibido por parte del Gobierno central y otra sobre el proceso de vacunación, así como una moción del grupo parlamentario Vox sobre el silvestrismo.

La Comisión de Discapacidad se reunirá el lunes para atender las comparecencias de la Federación de Autismo y Astrapace, mientras que el jueves será el turno de la Comisión de Asuntos Generales para realizar los cambios de los miembros de la mesa por los movimientos que se han producido en Cs, así como para tramitar audiencias legislativas de la Ley de Custodia Compartida.