La vacuna de AstraZeneca podrá emplearse en personas de entre 66 y 69 años. La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, donde están representadas las comunidades autónomas, ha rectificado por segunda vez esta semana la estrategia de vacunación al amparo de los últimos datos de la Agencia Europea del Medicamento que confirman «vínculos» entre el fármaco de la Universidad de Oxford y los mínimos casos registrados de trombos en recién vacunados. El pasado miércoles el Consejo Interterritorial de Salud aprobaba suspender la inmunización con esta dosis a los menores de 60 años, ya que este sector poblacional es en el que más casos de trombosis se han registrado, sobre todo en mujeres.

Ahora, y a partir de este viernes, las comunidades podrán darle salida a los fármacos de AstraZeneca, que se empleaban hasta ahora en profesionales esenciales como profesores y miembros de las fuerzas de seguridad. En conclusión, esta vacuna será empleada por el momento en las personas de entre 60 y 69 años. Está previsto que, en cuanto lleguen a España, los primeros frascos de la fórmula de Janssen también se administren a mayores de 60 años.

En la Región de Murcia, solo entre el nuevo grupo autorizado por el Ministerio para recibir esta profilaxis se encuentran más de 65.000 personas (dentro del protocolo de vacunación está catalogado como grupo 5C).

Con la suspensión de la vacunación a los menores de 60 con este fármaco británico y sueco, la Consejería de Salud tenía el inconveniente de dar salida a las dosis recibidas de AstraZeneca, que hasta ahora empleaba en vacunar a los trabajadores de los centros educativos, fuerzas de seguridad y algún colectivo sanitario como fisioterapeutas, veterinarios, psicólogos, entre otros. En total, Salud cifra hasta ayer en 56.817 murcianos los que han sido inmunizados con la primera dosis de la Universidad de Oxford, y de esos, 43.762 personas tenía menos de 60 años. Es decir, estos ciudadanos vacunados quedarán a expensas de que el Ministerio decida qué medida tomar sobre si ofrecer o no la segunda dosis.

Según el último informe de la campaña de vacunación en la Región, fechado del 7 de abril, 32.394 profesores ya habían recibido la primera dosis y 5.844 miembros de las fuerzas de seguridad también. Entre estos dos colectivos conforman el grueso de los vacunados con AstraZeneca. La segunda dosis solo se ha suministrado a ocho agentes de la ley y cuatro profesores, ya que el periodo entre las dos dosis es de tres meses, de ahí que el Ministerio se dé un plazo más amplio de margen para estudiar qué hacer con los hasta ahora vacunados y que son menores de 60 años.

La segunda dosis, en el aire

«Según se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la EMA y en comunicación con otros países de la UE», señaló ayer Sanidad, que no descarta emplear otros fármacos para terminar de inmunizar a estas personas solo «si lo avalan los estudios científicos». «Tenemos tiempo pues hasta principios de mayo no se producirá el intervalo entre la primera y la segunda y estamos trabajando y valorando varias posibilidades», señaló la ministra Carolina Darias. Otra opción es no completar la pauta porque una sola dosis tiene una eficacia del 70%.

En la Región, la campaña de vacunación ya ha alcanzado a 173.692 personas, sin contar a los nuevos grupos de edad de entre 64 y 65 años y los de 70 a 79. Con la segunda dosis ya estarían inmunizados por completo 91.905 personas.