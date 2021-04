El exconsejero de Empleo, Investigación y Universidades y nuevo portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha asegurado este jueves que el partido a nivel nacional "ha estado recibiendo algunas transferencias" que no cree que "sean las convenientes y las oportunas".

"Y a cambio de esto, el partido debería haber llevado acciones en favor de ese grupo parlamentario y no se ha hecho absolutamente nada", ha advertido Álvarez en una entrevista a Onda Regional, donde ha manifestado que desde la Región "se ha llevado dinero a Madrid", en concreto, puntualiza, "280.000 euros en lo que va de legislatura".

Desconoce el rumbo que ha tomado la actual ejecutiva nacional de Cs, pero considera que "ha dado lugar a la desintegración total y absoluta del partido en toda España". Álvarez, que confiesa que no tiene ningún contacto con la dirección nacional desde el 9 de marzo ni interés alguno, afirma que son ellos quienes "han roto los puentes, expulsándome del partido teóricamente, ya que el recibo me lo han pasado al cobro". "Si estoy expulsado cómo me pasan el recibo", cuestiona.

La coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, por su parte, ha señalado que la persona autorizada en las cuentas "era la tránsfuga Miguélez" hasta el pasado viernes, cuando se produjo un cambio en las firmas.

"Ayer el señor Álvarez nos pidió que constara en acta que no debía haber ningún movimiento en las cuentas del partido y, por supuesto, no lo va a haber en absoluto, pero todo lo acontecido con anterioridad ni siquiera yo estaba autorizada", ha señalado.