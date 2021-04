Las administraciones públicas se ahorraron durante el año 2020 en la Región de Murcia casi 11 millones de euros presupuestados para licitar en diferentes contratos públicos relacionados con el área de contratación y servicios, pero que jamás llegaron a ser adjudicados.

Así lo confirman los datos del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, que nació hace poco más de un año. Este miércoles, el secretario estatal de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios, Daniel Barragán, y la secretaria general a del mismo área en la Región, María Fernández, presentaron los datos pormenorizados por administraciones.

De los 10,9 millones de euros totales que quedaron sin adjudicar en la Región, 4,6 millones pertenecían al presupuesto de Gobierno central, 2,3 millones al del Gobierno regional y los 4 restantes a los diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Esto supone que el 18% de los fondos públicos de la Región previstos para el área de construcción y servicios quedaron si adjudicar a lo largo del 2020.

La administración central contaba con 21 millones, de los que se ejecutaron 16 y la regional 10 millones, pero ejecutó 7. Asimismo, las administraciones locales de los municipios de la Región, que contaban con 45 millones, ejecutaron 41, siendo las que más dinero del presupuesto licitado han adjudicado a lo largo del 2020.

Según Barragán, se trata de una cifra muy significativa que ha costado «miles de empleos a la Región de Murcia» en áreas calificadas de servicios esenciales como limpieza de hospitales y de la vía pública, construcción, madera, jardines o ayuda a domicilio, a pesar de contar con dinero para hacerlo efectivo. Contratos que no se han adjudicados según Barragán por culpa de una «nefasta política de licitaciones» en gran parte de los casos, mientras que en algunos se debe a la «falta de interés» por parte de las administraciones públicas o a la «ausencia de ofertas» a los concursos por parte de las empresas de la Región.

El secretario general de Construcción y Servicios asegura que los datos relativos al último año no se han visto especialmente afectados por la actual situación sanitaria ni por la incidencia del coronavirus, sino que «lo realmente preocupante es precisamente que estas cifras no distan mucho con las de años anteriores», por lo que «año tras año se siguen perdiendo fondos públicos que no se sabe dónde han ido a parar», critica.

Nueva ejecutiva

Comisiones Obreras elegía ayer durante el III Congreso de la Federación de Construcción y Servicios de la Región de Murcia a su nueva ejecutiva en el área, liderada por María Fernández, durante los próximos cuatro años, junto a un nuevo grupo de 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres «con muchas ganas de luchar por los derechos de los trabajadores», indicó Fernández.