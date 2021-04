La crisis local en la formación conservadora ha estallado con el nombramiento como concejal de Juanjo Piñera y la consiguiente salida del partido de Juan Piñera, número 1 del partido, que se ha dado de baja en la formación política y se llevará el acta para convertirse en concejal no adscrito.

Juan Piñera ha tomado la decisión de convertirse en edil no adscrito porque no se ha sentido respaldado desde la dirección de Murcia: «Si la organización permite que Juanjo Piñera se haga con el cargo de concejal después de las maniobras que ha realizado para llegar al puesto, no tiene sentido que yo continúe en el partido».

Asimismo, expresa que «voy a continuar con la línea política de oposición que empecé en Cieza, ya que siento el respaldo de aquellos que votaron por nuestro programa político y me debo a ellos».

La confrontación entre ambos miembros de Vox viene desde que el nuevo edil denunciara por acoso laboral a los entonces representantes del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cieza: Juan Piñera y María Dolores Carrillo. El primero abandona el partido tras el nombramiento del nuevo edil y la segunda dimitió el mes pasado. Por tanto, la formación queda descabezada al salir del partido los dos concejales que representaban a Vox y que encabezaban la lista electoral del partido en las pasadas elecciones municipales de 2019.

Según Juanjo Piñera, el acoso se manifestó también a través de insultos, injurias, tratos degradantes y acusaciones falsas sobre su persona: «Fui espiado; recibí mensajes anónimos vía telefónica por mi cometido en el Ayuntamiento con el objeto de sentirme culpable; me hicieron trabajar durante mis vacaciones y fuera del horario laboral; y fui acusado por el portavoz de ser un infiltrado delante de los afiliados, todo ello provocando que no pudiera conciliar mi vida familiar con la laboral».

De esta forma, el único representante de Vox en el consistorio ciezano será Juanjo Piñera; mientras que María Dolores Carrillo dejó la política el mes pasado y Juan Piñera pasa a ser concejal no adscrito.

Finalmente, Juan Piñera afirma que, posiblemente, emprenderá acciones legales contra Juanjo Piñera debido a la acusación por acoso laboral que este último manifestó.