La coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, avanzó que los servicios jurídicos del partido ya estudian el reglamento presentado por Álvarez con la distribución de los cargos en las comisiones del Parlamento murciano, al objeto de presentar alegaciones hoy mismo.

En este sentido, reconoció que tiene «serias dudas jurídicas» porque, con este paso, el Grupo Parlamentario ha sido «secuestrado por un tránsfuga». «Ellos han pedido que en el acta constara que no hubiera movimiento económico de las cuentas del partido», añadió la parlamentaria, quien insistió en que ha acudido a este encuentro «en son de paz» y con la disponibilidad de «llegar a acuerdos» en lo que respecta al reparto de comisiones. Pero ellos «se han negado y únicamente aparecen ellos en todas las comisiones, lo que no es ni democrático ni justo», apuntó Martínez Vidal. Respecto a Castillo, desde Ciudadanos ya apuntan que tomarán medidas por su abstención en la votación y tanto la líder de Cs en la Región como Molina no descartan pasarse al Grupo Mixto con Podemos si la Mesa de la Asamblea aprueba los cambios que quieren Franco, Miguélez y Álvarez.

El PSOE pidió ayer la dimisión de Castillo como presidente de la Asamblea y acusó a Miras de pervertir las instituciones de la Región de Murcia.