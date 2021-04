Las ventajas de vacunarse contra el coronavirus son superiores a los riesgos y cada persona debe asumir la responsabilidad de inmunizarse para proteger a los demás. Estas ideas son las que una y otra vez han repetido sanitarios y científicos de la Región de Murcia en los últimos meses y que ahora, tras las declaraciones en contra de la vacuna de la nueva consejera de Educación y Cultura, insisten en ellas para que la negativa a pincharse contra la covid de Mabel Campuzano no tenga un efecto negativo en la sociedad. "Es una irresponsabilidad y opina de algo de lo que no tiene conocimiento", señala Elisa García Vázquez, directora de la Unidad de Medicina Interna Infecciosas del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, quien incide en que "hay trabajos científicos de sobra que avalan la seguridad de las vacunas".

Las declaraciones realizadas ayer por Campuzano en Onda Regional ha enfadado, y mucho, a la comunidad sanitaria, que trata de convencer día a día de los beneficios de las dosis que se están administrando y que cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento. "Cada uno es libre de vacunarse o no, pero los fármacos que se están inyectando contra el coronavirus son buenos, son seguros y aunque tengan efectos secundarios, las ventajas son muy superiores", añade el jefe de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, Manuel Segovia.

"Si el Gobierno regional anunciara que está en contra de las vacunas y de las campañas de inmunización que se están realizando, entonces la consejera debería seguir en el cargo, pero como no es así tiene que dimitir. No se pueden lanzar dos mensajes contradictorios desde las consejerías cuando Salud está llamando y citando para vacunar a todos los que les corresponda por edad o profesión", remarca el inmunólogo Pedro Aparicio, quien esta mañana se ha vacunado con la dosis de AstraZeneca en Murcia. "Es responsable de una consejería de Educación que tiene la obligación de impartir la cultura científica, el amor por la ciencia, y generar una corriente reaccionaria y contradictoria".

El enfado es mayúsculo entre los profesionales sanitarios. Tras la paralización de la vacuna de AstraZeneca por su relación con casos de trombosis en personas recién vacunadas ha supuesto otra lucha constante por asegurar la eficacia de la vacuna y sus beneficios. Aparicio insiste en que confía en las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento y espera que otras comunidades no tomen la misma decisión de Castilla y León de paralizar el suministro de este fármaco. El inmunólogo, profesor de la Universidad de Murcia, quiere resaltar que resulta "sorprendente" que en menos de un año la ciencia haya podido obtener vacunas como "la de ARN mensajero o vacunas de vectores virales con claros ejemplos de éxito en vacunaciones como las que ha realizado Israel".

La consejera y diputada regional expulsada de Vox señaló que no se vacuna porque quiere ser honesta consigo misma. «No voy a estar aquí haciendo una defensa de la vacuna y luego no vacunarme, eso me parecería bastante mal», explicó. «Yo no cuestiono las vacunas, cuestiono esta vacuna. No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo», ironizó la consejera.

"Es una irresponsable", dice Carmen Robles, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, quien esta semana ya se ha vacunado con la dosis de AstraZeneca. "Si es consejera de un Gobierno autonómico que tiene que coordinar la campaña de vacunación, no puede decir esas declaraciones". Preocupa la baja asistencia a los puntos de vacunación de las personas de entre 65 y 63 años que deben vacunarse con el fármaco de AstraZeneca y los expertos consultados piden una rectificación a la consejera para no echar por tierra la campaña de concienciación que ha llevado a cabo el SMS y sus profesionales para que todo el mundo que esté llamado a vacunarse lo haga.

La experta en enfermedades infecciosas García Vázquez menciona la "posición egoísta" que ha adoptado la consejera. "El riesgo de la vacunación no es nulo, pero es superado por los beneficios", insiste, y añade que ante tales declaraciones "debe dimitir, ya que un cargo público no puede emitir esas opiniones personales".