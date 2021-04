La Asamblea Constituyente que celebró Más Región a finales de marzo eligió a la nueva dirección del partido, constituyéndose la Coordinadora, cuya única lista estaba liderada por los exdirigentes de Podemos Óscar Urralburu y María Giménez, y el Consejo Regional. Tras quedar definida una línea política «feminista, verde y centrada en los problemas de la gente», el proyecto que tiene a Iñigo Errejón como referente ideológico inicia su trabajo en la Región con dos convicciones muy claras: ser un proyecto regionalista y autónomo y movilizar el voto progresista para plantar cara al ascenso de Vox.

¿Qué ha significado para Más Región la celebración de su Asamblea Constituyente?

María Giménez (MG): Con la constitución de la Asamblea hemos acabado con la parte más burocrática para empezar a trabajar, cada uno con las tareas que tiene asignadas. Lo que más positivo veo es que hay mucha gente nueva y muy joven; eso me ha dado un estímulo tremendo. A estas alturas sé lo que no quiero en política y aunque levantar un proyecto nuevo sea complicado, he sentido este muy natural, muy fácil. La gente que ha venido viene sin ninguna carga y le veo un largo recorrido.

Óscar Urralburu (OR): En el equipo de Más Región hay médicos, enfermeras, profesores, autónomos, empresarios y estudiantes que entienden la política de una manera completamente generosa, una militancia social que nace del espacio cotidiano en el que han encontrado un debate político libre de las nostalgias del pasado y donde existe una cultura democrática de nueva generación. Más Región es ante todo un partido autónomo. Aunque tengamos como referente a Más País, como le dije a Iñigo Errejón: Si quieres que desarrollemos este proyecto en la Región, debe ser un proyecto absolutamente autónomo.

¿Temen que la autonomía territorial conlleve contradicciones en el discurso político?

OU: Por supuesto, pero las contradicciones no son malas. Lo importante no es la contradicción en sí misma, sino cómo la gestionas y cómo respetas y articulas las voces diferentes en un país que es diverso y plural. En un territorio pequeño, arrinconado y periférico a los intereses del Gobierno de España y de los partidos políticos, hay voces que quieren decir cosas y decirlas con autonomía.

Aquí hay una diferencia que se desmarca de experiencias anteriores y es que esta España diversa no se está capitaneando desde territorios históricos, sino desde la Región, desde Andalucía, desde Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña, Valencia con Compromís, Aragón con la Chunta Aragonesista, o desde Teruel con diversas plataformas ciudadanas, y ésa es la España que también tiene derecho a hablar. Por eso, podemos ser un partido federalista, regionalista en nuestro caso, y de izquierdas.

¿En qué se distinguen Podemos y Más Región?

MG: Cualquier partido progresista y de izquierdas coincide en muchos puntos, no sólo hay similitudes entre Podemos y nosotros, sino con muchos otros partidos, pero creo que la principal diferencia es que Más Región nace con una vocación regionalista y liberada del peso de una estructura central en Madrid. Ese peso lo hemos vivido en nuestras carnes con Podemos, en Murcia y en otros territorios, donde a veces era muy difícil poder tener una voz propia, cercana, que pisa la tierra en la vives. Parece que siempre había cosas más importantes que nunca eran Murcia. Cuando estábamos en primera línea como diputados, aun sabiendo que nuestras propuestas eran coherentes y sensatas, al final siempre había otras cuestiones. Creo que Podemos nunca ha sabido superar ese atavismo ligado a la centralidad democrática. Más Madrid por ejemplo tiene un nicho perfectamente claro y creo que es compatible con Unidas Podemos, que lo que ha hecho es volver a configurar el espacio de Izquierda Unida, el partido comunista

OU: Teníamos mucho que aportar y lo hicimos (en política medioambiental, en la propia concepción de la democracia o en el fortalecimiento de los servicios públicos hacia el cuidado de verdad) pero a veces hemos sentido que no se nos ha reconocido.

¿Piensan llamar a la puerta de todos los desencantados de Podemos?

OU: Nosotros vamos a estar en contacto con todo el mundo. De hecho, en el próximo Consejo de Coordinación vamos a establecer una agenda de contactos con todos los sectores políticos, los que han estado o siguen en primera línea y que pueden tener un valor. Desde nuestro punto de vista, el conjunto del país, a partir del 4M, se verá abocado a una situación muy compleja en términos políticos y sociales. Hace poco hemos visto cómo se ha atentado contra la sede de un partido en Cartagena. Nos preocupa mucho esta deriva y por tanto hay que apretar filas y unirse, de cara a las próximas citas electorales, a propuestas políticas que compartan valores fundamentales de defensa de las libertades en España y en la Región e impedir que las fuerzas extremistas conquisten cuotas de poder.

Mientras un bloque ideológico habla de reunificación del centro derecha, el otro saluda la llegada de una nueva fuerza progresista, ¿temen que se fragmente el voto y eso reste representación?

MG: Desde el cambio de la Ley Electoral en la Región, por cierto, gracias a esa novena legislatura tan importante, creo que cambia el panorama. Lo que es una realidad es que el ascenso de la ultraderecha en Murcia tiene niveles preocupantes, más que en cualquier otro territorio. Y tenemos esa movilización del mal llamado ‘centro derecha’, porque es una derecha aliándose con una ultraderecha. Por tanto, lo importante es que la izquierda sepa movilizar todos y cada uno de sus votos. Todos los analistas coinciden en señalar que cuando no se pierde un voto es cuando tienes distintas opciones en frente, y por supuesto, después será necesario trabajar juntos, pero eso no significa que las alianzas tengan que hacerse antes de ir a votar, esas alianzas tampoco garantizan un mejor resultado. Además, ahora mismo el panorama murciano es de locos, y no sabemos si Ciudadanos está a punto de extinguirse…

¿Creen que pueden recabar los apoyos de los que votaron a Ciudadanos en el pasado?

OU: Nosotros planteamos una franja electoral nada dogmática, evidentemente progresista, y con un claro elemento de transversalidad que entiende la política como una práctica para la resolución de problemas y no tanto una representación de los valores personales. Uno puede ser más o menos de izquierdas pero lo importante es que lo que hagas sea útil para la ciudadanía.

Acusaciones de transfuguismo, traición, compra de voluntades… ¿Qué está pasando en la Región?

OU: Esto es una expresión de la debilidad política e institucional de la Región. Es una vergüenza, lo tenemos que decir así: es vergonzoso.

¿Creen que se ha pervertido la democracia representativa y que por tanto lo mejor sería convocar elecciones?

OU: Se ha pervertido la democracia completamente, lo dije y lo mantengo. No hay separación de poderes. En el ámbito legislativo tenemos ahora mismo a un Parlamento en manos de tránsfugas que no tienen ningún tipo de estructura o institución detrás que avale sus decisiones. Son decisiones puramente individuales y están por tanto al libre mercado de quien pueda y quiera comprarlas. En el ámbito ejecutivo tenemos a cinco consejeros tránsfugas que no tienen tampoco detrás ninguna autoridad moral o política que pueda determinar sus decisiones. Ahí es donde la democracia se disuelve por completo y hablamos del mercado persa de las voluntades. Tengo muy claro, aunque es una decisión totalmente personal porque todavía no lo hemos debatido políticamente, que ha llegado el momento de que abran las urnas para que la ciudadanía se exprese. Lamentablemente, es más importante la posición particular de López Miras como posible candidato que el valor y la defensa de las instituciones democráticas en la Región.

MG: Lo que más me preocupa es cómo va a ver el ciudadano a esta clase política. Si estoy aquí es porque me creo la política, que puede ser un período apasionante que muchos deberían vivir. Es un privilegio poder representar a la gente. Dicho esto, las personas se presentan por unas formaciones políticas, pero en Murcia ha acabado ocurriendo que nadie es lo que dice ser. ¿Cómo va el ciudadano a creer, al margen de su ideología, que los representantes sirven para algo? Eso para mí, como jurista, es un auténtico fracaso. Es patético que López Miras haya antepuesto su puesto como candidato a todo lo demás. La gente se siente estafada. Incluso hay votantes conservadores que no tienen por qué comulgar con determinadas políticas que se van a implementar por un mercadeo. Lo lógico sería, lo digo también a nivel personal, que se repitieran elecciones, volver a la verdadera representatividad.

¿Qué retos se han marcado para la Región?

OU: Queremos poner a Murcia en Madrid con una voz propia, que se nos tenga en cuenta a la hora de hablar de financiación, de modelo productivo, del enorme reto del cambio climático. Una voz regional también para los desafíos cotidianos: Servicios públicos, pensiones, salarios, o la lucha contra las desigualdades.

MG: Uno de los puntos fuertes de Más Región y que ya lo es de Más País, es evitar la confrontación. Cuando Errejón es capaz de callar a un Hemiciclo con una propuesta sensata (como la que hizo sobre la salud mental) nos está señalando un buen camino. La confrontación ha sido la manera de hacer política en las últimos años, pero se pueden hacer las cosas de otra manera.