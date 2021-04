“La llegada de más vacunas hará que la campaña avance de forma más ambiciosa”, consideró hoy el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en su comparecencia tras la reunión del Comité Covid, como cada lunes. “Existe un nuevo frente de la pandemia azotando a toda Europa”, destacó. Salud detalla que la incidencia está subiendo y “registramos una tasa de 64,3 a los 14 días y una de 32,9 a los siete días”.

Pedreño insistió en que “el uso correcto de la mascarilla es una de las medidas más eficaces” y recordó que “el contagio es mucho mayor en los espacios interior”.

Las medidas se mantendrán hasta, por lo menos, el 14 de abril. Sigue el cierre perimetral de la Región y continúa el toque de queda de diez de la noche a seis de la mañana. Se sigue en fase 1. De momento, el Comité no se plantea modificar el horario de los bares ni quitar el toque de queda. Tras el 14 de abril, "se revisarán las condiciones y las incidencias". Y se hará todo "según las cifras, que nos tienen preocupados: no valoramos ser menos exigentes, sino todo lo contrario".

En cuanto a los municipios, Torre Pacheco y Puerto Lumbreras (con 40 casos nuevos en los últimos siete días) están en riesgo extremo. Ambos se cierran perimetralmente y sus bares no podrán abrir el interior.

Pedreño habló de “la importancia de evitar reuniones en domicilios entre no convivientes”, algo que está prohibido por la norma.

Del Bando de mañana, dijo que “debemos evitar las aglomeraciones en parques y jardines y recordar que está prohibido el servicio de barra en restauración”, así como comer y beber en la calle. En este 2021 no hay confinamiento y previsiblemente mucha gente se enfundará el traje típico y se echará a la calle. Como no hay cierre perimetral entre municipios, pueden venir mañana a Murcia habitantes de otras localidades, sin que hacerlo sea una infracción a la norma. Y, aunque no hay barracas, los bares estarán abiertos.

“Los jóvenes trasladan la infección a los hogares, ya estamos viendo un aumento de los contagios entre los mayores de 65 años”, destacó el consejero.

Detalló que en la Región hay 282 casos de la variante británica, 8 de la sudafricana y uno de la brasileña.

"Vacunarse no es una obligación, cada persona es libre de hacerlo o no. Pero nuestro mensaje es que la vacuna es importante y lo que hace es evitar muertos", remarcó.

Pedreño aseguró que no hay ningún caso en la Región de alguien vacunado con AstraZeneca que haya tenido problemas de salud tras ponerse la primera dosis.