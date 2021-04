El último boletín de noticias Science for Environment Policy, publicado por la European Commission's Environment Directorate-General, recoge las recomendaciones contenidas en un artículo elaborado por profesores de la Escuela de Agrónomos de la UPCT, junto a otros investigadores, para mejorar el uso del territorio en el Campo de Cartagena y paliar los impactos sobre el Mar Menor.

El trabajo plantea cuatro estrategias basadas en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para contribuir a paliar los impactos en el Mar Menor.

De forma que después de más de dos años de trabajo, los investigadores han probado la efectividad de los biorreactores para desnitrificar salmueras y lixiviados agrícolas y la necesidad de tratar sus efluentes en humedales artificiales para asegurar que no causen problemas y eliminar, además, otros potenciales contaminantes, según el catedrático José Álvarez, del Grupo de Edafología Ambiental, Química y Tecnología Agrícola de la UPCT.

Además, han revisado la situación de las últimas décadas en la zona. Las estrategias que plantean combinan buenas prácticas de manejo con SBN.

La reducción de nitratos y otros nutrientes con una mejora de la fertilización, manejo del suelo y ordenación del territorio; la desnitrificación de salmueras de las desalobradoras en biorreactores de madera; el tratamiento de aguas superficiales combinando biorreactores de madera y humedales artificiales y, como última estrategia, preservar y restaurar los humedales costeros naturales del entorno de la laguna salada.

La publicación recoge datos inéditos de entrada de nutrientes al Mar Menor entre 2016 y 2019, incluyendo la DANA de este último año. Además, presenta datos de desnitrificación de salmueras en biorreactores de astillas de madera, obtenidos en la planta piloto de la Cátedra de Agricultura Sostenible ubicada en la finca Tomás Ferro de la UPCT, y de tratamiento de aguas del canal D7 en biorreactores y humedales artificiales de la planta piloto que estaba ubicada en la estación de aguas residuales de Los Alcázares.

El artículo 'The case of Mar Menor eutrophication: state of the art and description of tested Nature Based Solutions', publicado en la revista internacional Ecological Engineering 158, 106086, lo firman los investigadores de la ETSIA-UPCT José Álvarez, Carolina Díaz, Nazaret González, Juan José Martínez y Carmen Tercero; Mercedes Guerrero, Jacinto Martínez y Rosa Gómez, del departamento de Ecología de la Universidad de Murcia; Gonzalo González y Ángel Sallent, del CEBAS-CSIC. También participa Bryan Maxwell, de la Universidad de Illinois de Estados Unidos, quien realizó una estancia de investigación en la UPCT, y Francisco Jiménez, de la consultora ambiental Biocyma.