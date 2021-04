Alejandra Martínez deseaba tener su segundo hijo desde principios del año pasado. Unos problemas en la menstruación por estrés la obligaron a posponer la llegada de su bebé. Ya en marzo, su ginecólogo la tranquilizó. Su problema se había resuelto. A solo dos días de la declaración del estado de alarma se quedó embarazada y 15 días después, en pleno confinamiento, se enteró. «Una luz de esperanza» para esta familia que poco se ha encendido en el resto de casas desde que el coronavirus llegó.

Según los datos que maneja la Consejería de Salud, en los hospitales públicos de la Región de Murcia el número de alumbramientos en los pasados diciembre y enero fue de 1.750, frente a los 2.280 que hubo en el mismo periodo del año anterior.

De este modo, la afección directa de la pandemia ha supuesto un desplome de la natalidad del 23%, puesto que los nacidos en dichos meses fueron concebidos durante el primer estado de alarma y el confinamiento severo. Pese a ser Murcia por tradición la comunidad con mayor natalidad de España, resultan ilustrativos los datos registrados en el Hospital Virgen de la Arrixaca, la maternidad que más partos atiende de todo el país. El principal hospital de la Región atendió 943 alumbramientos entre los pasados diciembre y enero, 241 menos que en el mismo periodo del año anterior.

Así pues, este mal dato demuestra que la pandemia ha acentuado la dinámica de bajada de la natalidad que se inició en la crisis económica de 2008. El futuro tampoco se presenta halagüeño a corto plazo: «Es difícil saber si este descenso será coyuntural, solo habrá un leve repunte si se despejan las incertidumbres económicas», augura el profesor de Sociología de la Universidad de Murcia Juan Carlos Solano. Tanto es así que para el experto en demografía el principal problema que lastra la fecundidad en España se encuentra en la economía, que suma su enésima crisis: «Tampoco hay ayudas estatales. Todas las políticas emprendidas hasta ahora han sido ineficientes». «Las únicas que funcionan -propone- son las que ayudan a la conciliación familiar, como las guarderías públicas y los permisos de paternidad equitativos entre hombres y mujeres, como han hecho en los países nórdicos».

Un panorama que, sin embargo, no desalentó tampoco a Rubén Cortés. «Había muchas ganas y teníamos algunos ahorros», se explica. Con esa ilusión, su pareja, educadora infantil en paro, dio a luz el 5 de febrero a su primera hija, Cristina, en la Arrixaca. Un final feliz que no estuvo exento de dificultades. Cortés trabaja en uno de los sectores más castigados por la pandemia: la hostelería. Como cocinero, está empleado en un restaurante con dos estrellas Michelín, ‘La Cabaña’: «Estuvieron cerrados durante seis meses, con el sueldo del ERTE no podía mantener a mi hija y pagar la casa. Por suerte, me ofrecieron un puesto como jefe de cocina en el Restaurante Kinita de San Javier».

Con el problema económico resuelto, recuerda la incertidumbre de los primeros días: «Al principio me dio mucho respeto porque mi mujer pasaba a ser una persona de riesgo. Tenía miedo de llevar el virus a casa», cuenta. Llegaba un momento en el que, relata, «solo con estornudar me entraba la paranoia».

Para Martínez también fue diferente a su primer embarazo: «Al principio necesitaba ese apoyo moral de mis padres. Me frustraba tener miedo de ir al médico. Necesitaba saber que todo iba bien porque mi anterior embarazo acabó en aborto». Por suerte, la llegada de la ‘nueva normalidad’ en verano le permitió estar más con sus padres, pero siempre con «mucho cuidado» Aun así, echó de menos los consejos de sus amigas: «Todas hemos tenido hijos a la vez. No podía compartir mi experiencia nada más que por videollamada y después no podíamos quedar».

Nacer en pandemia también ha sido un cambio abismal, no solo por la PCR previa al parto, sino sobre todo por la ausencia de buena parte de la familia en un momento tan especial: «Mi hijo mayor tuvo que conocer a su hermano por videollamada», dice, aunque agradece que ese 6 de diciembre en el Hospital La Vega le permitieran tener la compañía al menos de su pareja y de su madre: «Para una mujer es fundamental tener esa cercanía en un momento tan bonito pero difícil a la vez». Con la felicidad de ver cumplido un sueño, ahora toca cuidar más que nunca ese tesoro que ha alegrado sus vidas en medio de tanta tristeza: «Mis padres vienen a verle pero no se quitan nunca la mascarilla», cuenta Cortés. «Me da lástima que ni siquiera le puedan coger sus abuelos», lamenta la madre.