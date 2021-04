Más de cien personas llenaron ayer la pequeña plaza ubicada frente al Palacio de San Esteban en Murcia para expresar su absoluto rechazo a la llegada de la diputada expulsada de Vox a la Consejería de Educación y Cultura, cuya toma de posesión se hizo efectiva pocas horas después y a pocos metros de allí. Se trata de la primera política afín al partido de Vox que entra a un Gobierno autonómico en España,

‘No al fascismo, sí a la educación’, ‘Somos más de cuatro’ o ‘Vosotros fascistas, sois los terroristas’, fueron algunos de los eslóganes que se pudieron escuchar en la protesta. Una de las consignas hacía referencia a las declaraciones que realizara el portavoz de los diputados expulsados de Vox, Juan José Liarte, al diario La Opinión en las que describió las protestas callejeras de los sectores educativos y culturales como «los cuatro de siempre que ven peligrar las subvenciones que llevan percibiendo a cambio de nada durante años». A la movilización, organizada por la plataforma En Defensa de la Escuela Pública, asistieron representantes de Unidas Podemos y PSOE así como de UGT, CCOO y Sterm.

«Somos más de cuatro, somos todos los representantes de la educación pública de nuestra Región que es donde está escolarizado el 75% del alumnado, y estamos viendo con preocupación cómo se vende el derecho a la educación de nuestros niños», señalaba Paqui López que en esta ocasión actuaba como portavoz de la plataforma En Defensa de la Escuela Pública, Marea Verde. López no pudo aclarar si descarta establecer contacto y diálogo con la nueva consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano. «Ahora mismo, lo único que nos planteamos es expresar el rechazo absoluto a que se haya nombrado a esta persona; si las medidas que pone en marcha son las que ha dicho en la prensa, desde luego tendrá en frente a toda la comunidad educativa», aseveró.

Para López, el presidente regional «ha vendido» la educación y la cultura a una diputada expulsada de Vox, cuyas únicas preocupaciones conocidas en materia de educación son el pin parental, «algo que en ningún momento hemos pedido las familias», y el cheque escolar. En cuanto a esta última medida Paqui López admitió que teme que se lleve adelante cuando «lo que necesitamos es una inversión importante en toda la educación pública y que se reviertan los recortes que sufrimos por las crisis anteriores».

Para el diputado por Murcia de Unidos Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, nadie entiende que «López Miras entregue la educación a un partido que solamente defiende la censura en la escuela y más privatización con el cheque escolar». Sobre los aspectos culturales que podría abordar la diputada afín a Vox, Sánchez Serna recordó que «la extrema derecha es una abanderada contra la cultura; no nos extrañaría que la censura se extendiera al teatro y a cualquier otra expresión artística», advirtió Serna. El diputado aseguró que no darán «un paso atrás; no lo dimos tras el ataque a la sede de Podemos en Cartagena y tampoco ahora: nadie nos va a amedrentar».

Por su parte, el diputado socialista Antonio Espín aseguró que «nunca hemos sido sólo cuatro los que hemos defendido la escuela pública ni la cultura de calidad». Para Espín lo que la movilización de ayer denunció y rechazó fue la llegada del «fascismo a las instituciones murcianas». Para Espín, los diputados expulsado «no tienen proyecto educativo más allá de establecer la censura con veto parental e impulsar una concertación masiva».

Conesa: "Han vendido el futuro de nuestros niños"

PSOE y Ciudadanos reaccionaron con duras críticas al Gobierno regional tras el nombramiento de la expulsada de Vox Mabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura. El secretario general de los socialistas en la Región, Diego Conesa, acusó directamente a López Miras de haber «vendido el futuro de nuestros niños y niñas, y el de toda la Región a la ultraderecha». «Supone el mayor desprecio hacia la ciudadanía que se ha visto en décadas», dijo Conesa, quien teme «un hachazo a nuestra educación pública y a los derechos y libertades de nuestro alumnado».

En la misma línea, la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, lamentó la «huida hacia adelante» de López Miras «dejando áreas tan sensibles socialmente como la Educación en manos de personas que representan posturas extremas» y, como ya hicieron con los tres ex diputados de Cs, «sirviéndose de tránsfugas» para formar un gabinete «sin legitimidad democrática».