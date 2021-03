Los diputados críticos de Vox han informado a esta Redacción que tienen atada la Consejería de Educación y Cultura aunque se resisten a anunciarlo oficialmente: «En pocas horas se sabrá definitivamente» sostiene el diputado regional, Juan José Liarte, que ha descartado que vayan a estar presentes en ninguna otra consejería. «Es de sentido común, sólo somos tres diputados, yo soy el portavoz del Grupo Parlamentario y Francisco Carreras es el secretario primero en la Asamblea Regional y mi compañera Mabel se incorporará al Gobierno regional; no parece razonable asumir otra consejería sin que eso perjudique el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea». En cualquier caso, la ausencia orgánica en más áreas de gobierno no significa que no estén acordando otros aspectos programáticos; «eso ha sido lo principal, el contenido y no los sillones», asegura el diputado en referencia a las negociaciones con el Gobierno regional.

En cuanto a la continuidad de los equipos actuales en las áreas de Educación y Cultura tras la amplia remodelación del Gobierno regional que se avecina, el portavoz de los diputados díscolos explica que «tenemos dos años por delante, nosotros no tenemos después continuidad política y por tanto no tenemos que pensar en elecciones ni en que nuestro partido quede mejor o peor, eso a nosotros nos da igual, lo que queremos es que donde estemos conseguir las mejores cosas posibles y que puedan perdurar después». No tiene sentido, asegura Liarte, llegar a ningún sitio «cargándose todo lo que hay para empezar de cero porque para cuando vayas a conseguir un equipo operativo se ha terminado la legislatura». La posición para los diputados ‘libres’ de Vox va a ser siempre «contar con la gente capaz que esté, evaluar el funcionamiento de los equipos y desde luego, los cambios que puedan producirse obedecerán siempre a razones estrictas de pertinencia y tras haber analizado todas las posibilidades con rigor».

Liarte también se ha referido a las protestas callejeras de los sectores educativos como los «cuatro de siempre que ven peligrar las subvenciones que llevan percibiendo a cambio de nada durante años; no nos vamos a dejar presionar por ellos».

Sobre el pin parental recuerda que está pactado con el Gobierno regional desde 2020, «lo que sí es verdad es que hay mucha confusión al respecto, incluso entre los propios profesionales, por lo que la labor didáctica va a ser importante». Juan José Liarte ha podido comprobar personalmente que nadie «tiene ni idea de lo que realmente significa el pin parental; de hecho se sigue hablando de ‘veto’ cuando es todo lo contrario». También existió mucha confusión jurídica, pero «esa quedó despejada desde hace mucho tiempo, desde el informe de los servicios jurídicos de la Consejería; eso aclaró todos los pormenores para todo aquel que haya querido leerlo».

Sobre el cheque escolar, el líder de los disidentes aclara que «lo único que hemos dicho es que merece la pena estudiar la posibilidad, cómo funciona, pero no será algo definitivo ni mañana, ni pasado, ni el curso próximo».

Ambas medidas serán abordadas por los diputados que fueron expulsados de la formación de Santiago Abascal «cuando tengamos acceso a los técnicos porque, no nos engañemos, el pin parental no es un titular político sino una acción de gestión pura y dura». Liarte asegura que no harán ninguna «locura megalomaníaca como se ha visto en otros políticos que han dicho: este es mi proyecto y sale por narices; no, no va de eso la cosa sino de escuchar con rigor a los técnicos que ya hay y, si puede ser, de todas las tendencias que existen en este ámbito; con esto no vamos a jugar», sentenció.

Críticas al PP por el retraso

Ante las críticas por la demora en anunciar públicamente el acuerdo entre Vox y PP, Liarte señala que los tiempos «no los marcamos nosotros. Creo que mantener esta intriga tanto tiempo no sirve para nada, sólo para tener a la gente inquieta». Cree que el PP ha querido dilatar los tiempos «por ajustar todos los cambios; a nadie se le escapa que el presidente tiene la intención de hacer una remodelación más amplia» en el Gobieno regional. Sostiene Liarte que las negociaciones se deberían haber resuelto antes para no dar pábulo «a todo eso que se ha publicado y que la mayor parte de las veces no tenía fundamento ninguno».

El PP cierra el compromiso de los díscolos con la reunificación política

Uno de los puntos de negociación ya cerrados entre el Gobierno de Fernando López Miras y los diputados ‘libres’ de Vox es el que hace referencia al compromiso de todos los firmantes de sumarse al proyecto político auspiciado por el Partido Popular con el que cual se pondrá en marcha «un proceso refundidor» del espacio político de centro derecha «ante la grave crisis institucional» que atraviesa España para corregir la desintegración «y la acusada pérdida de valores que azota al pueblo español». Según fuentes conocedoras de las negociaciones, este punto del documento ya habría sido aceptado por Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carreras.

A pesar de que ayer corrieron fuertes rumores de que se iban a anunciar todos los detalles del acuerdo, según las mismas fuentes éste está próximo pero no tendrá lugar en los próximos días.