El primer teniente de alcalde y portavoz de Cs en Cartagena, Manuel Padín, ha recurrido el expediente de expulsión que ha abierto contra él su partido por no condenar a los diputados disidentes que hicieron fracasar la moción de censura a López Miras y por defender los acuerdos alcanzados en 2019 con el PP para garantizar la gobernabilidad de las instituciones. En el escrito, que ya ha remitido a la Comisión de Régimen Disciplinario del partido, señala que «las voces discrepantes deben ser escuchadas y no perseguidas; ésa debería ser la esencia de Cs». En este sentido, el edil de Sanidad y Comercio en la ciudad portuaria recuerda que en otras crisis internas surgieron fuertes desavenencias que también fueron publicadas en medios de comunicación y en redes sociales pero «no tuvieron ningún tipo de efecto sancionador» ni se produjo ninguna «persecución». «Una opinión crítica debe entenderse como un nuevo impulso para recuperar los valores de Cs , y no como un motivo de enfrentamiento», señala en su escrito Padín, que solicita el archivo de su expediente para «continuar trabajando juntos en este proyecto tan ilusionante y necesario como en sus comienzos». En cuanto a las declaraciones en prensa que han motivado el proceso disciplinario, el concejal aclara que en todas sus comparecencias públicas y a preguntas de los periodistas se ha limitado a defender tanto el pacto de 2019 firmado por los seis diputados de Ciudadanos como el que suscribió él mismo en el municipio de Cartagena «sin posicionarme nunca de forma expresa a favor de nadie». El todavía líder de Cs en Cartagena también ha remitido a la comisión disciplinaria los audios sobre los que se elaboró uno de los artículos periodísticos donde, en su opinión, el periodista hace una interpretación personal que «no se ajusta a la realidad».

En sus alegaciones también pone en valor el inédito acuerdo político que impulsó en Cartagena. «Se consiguió en 2019 un hito sin precedentes: aunar en la misma bancada a PP y PSOE; un acuerdo que debería servir como ejemplo» de los valores que definen a Cs como la centralidad, la pluralidad o el diálogo, «y por encima de todo el ser un lugar donde tienen cabida todas las opiniones». Advierte Padín que Cs ha dejado escapar a «personas que han luchado por el proyecto desde el principio y que no se han movido un ápice del ideario inicial; «lo único que han hecho es defender los pactos firmados de 2019».

Moción antitransfuguismo

Cs presentará una moción de condena del transfuguismo en los ayuntamientos de la Región en los que tiene representación. Será sólo una declaración institucional y en ella se exigirá «a los tránsfugas que renuncien a los cargos y prebendas obtenidos, así como a las actas o escaños obtenidos en representación de una formación política a la que ya no pertenecen», explicó ayer la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, que reclamó la convocatoria de elecciones de forma inminente, para que los murcianos expresen su voluntad en las urnas».

Un concejal de Cs pide la dimisión de Martínez Vidal

El concejal de Ciudadanos, responsable de área de Obras y Mantenimiento, Agricultura y Ganadería y Pedanías en el Ayuntamiento de Caravaca, José Antonio García, publicó hace unas semanas en su cuenta oficial de Twitter que a pesar de que nunca había pedido antes dimisiones, «la gestión para llevar a cabo la moción de censura en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Murcia merece la ocasión. Cuando las ambiciones personales sobrepasan al interés general sólo hay un camino: Puerta. Espero las dimisiones en la dirección regional y nacional de Ciudadanos».

En declaraciones ayer a esta Redacción García se mantiene en su postura y pide que la coordinadora regional de Cs, Ana Martínez Vidal, presente su dimisión y se haga a un lado. «Se ha hecho una gestión nefasta con esa moción de censura a nivel de la Comunidad; me parece lamentable y lógicamente eso tiene que tener unas consecuencias políticas para la Ejecutiva regional y nacional del partido; alguien tiene que responder, hay muchos votantes de Ciudadanos que se sienten engañados porque realmente no era el momento».

No existía, en opinión de este edil con delegación de gobierno, un argumento de peso para ejecutar la moción de censura al presidente Fernando López Miras. Sobre la presentada en el Ayuntamiento de Murcia y que ha acabado con la formación de un gobierno de coalición de PSOE y Cs se ha mostrado más cauto: «No tengo mucho conocimiento de cuál era la situación en Murcia pero por lo que he podido leer sí era factible allí», señala García, pero la moción al Gobierno regional «ha sido un error».

Sobre si teme que se le abra un expediente de expulsión como al concejal de Cartagena, Manuel Padín, José Antonio García asegura que cuando dice una cosa se hace «con todas las consecuencias, para bien y para mal: aquí nadie me va a decir lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir, y cuando veo que las cosas están muy mal hechas pido responsabilidades donde tengo que pedirlas; es cierto que lo hice a través de una red social pero si se me cita a una reunión de afiliados me manifestaré en el mismo sentido».

Entre sus planes, no se encuentra en este momento abandonar la disciplina del partido.