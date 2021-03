El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, comparecían, como cada lunes, para hablar de la reunión. Pedreño dijo que “el exceso de confianza puede hacernos retroceder en la lucha contra la pandemia”.

“Estas dos semanas son cruciales, las relaciones sociales y familiares se intensifican y ahí se producen el 82,3% de los casos de contagio”, manifestó.

A todos estos factores se suman las nuevas variantes del virus, por lo que el consejero habló de “ser solidarios para protegernos entre todos”. “Entre tanto, seguimos vacunando”, añadió.

Reveló que en la Región ahora mismo hay 648 casos activos, 116 menos que la semana anterior. En 24 horas, 18 casos nuevos.

Se mantiene el cierre perimetral de la Región y el toque de queda de diez de la noche a seis de la mañana. En los domicilios no se pueden recibir visitas: solo convivientes. En bares, cuatro personas máximo. "No se puede relajar ninguna medida hasta después de estas fechas", hizo hincapié. "No se va a tocar el toque de queda: está aumentando la incidencia y debemos mantener esta medida restrictiva".

Preguntado por si han notado un incremento de fiestas privadas y de relajación de medidas, Pedreño apuntó que "entendemos a la población, un año y pico con esta rigidez, con estas medidas. Nos sucede a nosotros también, somos ciudadanos". Insistió en la importancia de mantener las medidas de precaución, como la de ponerse la mascarilla cuando no se está comiendo o bebiendo en el bar.

Por municipio, solo Torre Pacheco está en riesgo extremo, no podrá abrir el interior de sus bares y se decreta el cierre perimetral. "Hemos visto que, pese a todo, la incidencia ha aumentado en una semana por encima del 80%; y tiene transmisión comunitaria, se está extendiendo. Hay que ser mucho más restrictivos", aseveró, "para que no se nos disparen los contagios". "Volvemos a insistir al Ayuntamiento a que colabore, que lo está haciendo", insistió, y confirmó que "a aquellas personas que tengan dificultades para mantener un aislamiento, se les mandará a una residencia para que lo haga".

17.550 vacunas han llegado este Lunes Santo a la Región y "estamos pendientes de las más de 28.000 de AstraZeneca, que iban a llegar hoy" pero de las cuales no hay ni rastro.

Jaime Pérez, por su parte, indicó que a finales de abril ya se empezará a vacunar a las personas septuagenarias, cuando se prevé acabar ya con las octogenarias.