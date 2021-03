Jesús Gambín es desde hace 15 años director de Relaciones Internacionales de ENAE Busines School y director de su Máster de Agronegocios. También es director gerente de la empresa Basol Fruit.

¿Qué importancia cree que tiene el sector agroalimentario en la economía de nuestro país y en la Región de Murcia?

En la economía de nuestro país es especialmente relevante dado que el sector agroalimentario representa una de los principales sectores exportadores de España y por supuesto de Murcia, pero no sólo es relevante en cuanto a volumen de exportación en términos de valor añadido es junto al turismo el más relevante del sector exterior español, en el caso de Murcia claramente superior al sector turístico.

¿A qué retos considera que se enfrenta el sector?

La adaptación al cambio climático, la profesionalización desde el punto de vista de gestión empresarial y la incorporación de innovación a los procesos y sobre todo a los productos. Cuando antes cambiemos la mentalidad de que necesitamos más recursos físicos y menos limitaciones a explotar los recursos naturales y el sector empiece a pensar en la incorporación de intangibles y alineamiento con los recursos disponibles mejor, pero es un cambio de paradigma que probablemente el cambio climático puede no dejarnos tiempo para hacerlo sin que el sector entre en crisis.

ENAE imparte un Máster en Dirección de Agronegocios. ¿En qué consiste y cuál es su importancia?

El máster consiste en cómo gestionar un agronegocio para generar más valor por cada kilogramo de producción, y por cada hectárea de terreno sin implicar en ello la utilización de más recursos naturales, es decir, como la gestión empresarial, el buen marketing, los buenos modelos de negocio, la incorporación de tecnología y la innovación puede generar tanto o más valor que la acumulación de recursos naturales, físicos, humanos poco cualificados o financieros, y por supuesto la gestión de la cadena de valor agroalimentaria de una forma sostenible pero no sólo medioambientalmente sino en la estrategia empresarial sostenible para generar beneficios de las marcas y la innovación. El máster busca formar a estos profesionales para el sector, y superar el estigma en los recursos humanos que ha tenido el sector en donde los más brillantes acababan en sectores como la consultoría o las grandes empresas de otros sectores en lugar de decidirse por el sector agroalimentario que es el que tiene mayor potencial en la región de Murcia y en el Sureste de España, tenemos la materia prima y tejido empresarial para ser líderes mundiales hace falta profesionales dinámicos con ganas de generar valor de los intangibles que tenemos y sobre todo podemos generar.

¿Qué habría que cambiar en el modelo tradicional de empresa del sector?.

El paradigma de producir a través de la acumulación de factores productivos (tierra, recursos humanos poco cualificados e instalaciones) por talento e intangibles para aumentar el valor de los alimentos que producimos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí reside la clave del futuro.

¿En general, saben vender bien sus productor las empresas del sector?

No cabe duda que se sabe vender en términos de los volúmenes de producción que enviamos al mercado, la cuestión es el valor del que nos apropiamos de lo que producimos. Las empresas de Murcia han entrado en la cadena de distribución de una forma excelente, es más están en condiciones de no sólo producir y vender la producción propia sino de importar y distribuir a través de los canales que han construido con mucho esfuerzo. Eso es muy meritorio y es probablemente uno de los activos más valiosos del sector. Pero las empresas no son más rentables porque vendan más, que por supuesto es necesario, sino por el valor del que se apropian y convierten en excedentes para la reinversión, ahí reside el reto. El poder de negociación de los productores de alimentos respecto a la gran distribución es muy bajo y no va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo, sino que la situación va a empeorar y generaremos cada vez más valor del que no nos apropiamos. El reto está en la diferenciación, la innovación y los nuevos modelos de negocio complementarios con el existente.

¿Qué empresas pueden perder el tren de la competitividad si no se modernizan?

Es un hecho, la modernización consiste en establecer estrategias que generen valor trascendiendo el día a día y hacerlo de una forma sostenible.