El foro webinar ‘Recursos, sostenibilidad y riesgos ambientales en el sector agroalimentario’, organizado por el diario LA OPINIÓN, dio mucho de sí, especialmente en el diagnóstico de los retos a los que se enfrenta este sector económico de vital importancia , sobre todo en la Región de Murcia.

Jesús Gambín, director de Relaciones Internacionales de ENAE Business School, aseguró que sin lugar a dudas «el sector murciano agroalimentario es muy meritorio y un modelo de éxito que intentan emular en otros países». Pero subrayó que se encuentra en una encucijada por varios motivos. El primero de ellos, y el más acuciante, es el cambio climático, pues «el impacto del mismo puede ser dramático y a esto no se le ha dado demasiada importancia. Lo importante es focalizar los esfuerzos en este asunto». El segundo es la escasez de recursos, como el talento, porque «el sector no es atractivo para los alumnos, que quieren trabajar el otro tipo de empresas». Gambín cree que el reto de la agricultura murciana es cómo va a implantar innovación en sus productos y dijo que «no hace falta tanta agua como pensamos, aunque esto que digo pueda resultar polémico. Lo que hace falta es la capacidad de innovar como los países que pagan salarios altos a las personas que se dedican al sector. Desgraciadamente el sector no es atractivo al talento».

Gambín apuntó que otro reto es la agrosostenibilidad: «En la Región de Murcia tenemos la tierra, el clima y el agua, pero si usted esquilma la tierra o contamina un acuífero destruye capital. La UE es nuestro principal mercado y sin él Murcia no se habría desarrollado». Al respecto, Gambín dijo que la Unión Europea «te da acceso al mercado si cumples unos requisitos. Lo que le preocupa a los consumidores europeos es la salud y están dispuestos a pagar más por los productos». Gambín destacó la importancia de iniciativas como el Máter de Agronegocios de ENAE que él mismo dirige.

Natalia Corbalán, directora general de la Fundación Ingenio, dijo que desde su entidad están trabajando en dotar a los productos agroalimentarios de un valor añadido, algo que «pasa obligatoriamente por la innovación». Corbalán, que mostró su preocupación por la situación del Mar Menor, afirmó que «lo que estamos exportando es agua, precisamente lo que no tenemos. Un recurso que es escaso en la Región, pero lo más importante es ser capaces de dar a nuestros productos valor añadido, de dotar a nuestros profesionales de un conocimiento adecuado».

Corbalán señaló que el campo de Cartagena, donde trabaja la Fundación Ingenio, tiene una de las agriculturas más competitivas del mundo, pero «hace falta una reconversión cultural. Se han hecho muchas cosas pero queda mucho camino por recorrer. Estamos promoviendo un centro de innovación y formación para atraer talento y voces importantes de otras universidades».

Sobre el cambio climático, Corbalán comentó que el campo de Cartagena es una maqueta clara del mismo, con situaciones como la sequía y las DANA. «Queremos ser un referente para hacer frente a esas condiciones cada vez más adversas».

Otra preocupación, apuntó la directora general de la Fundación Ingenio, es el respeto al medio ambiente, aunque aseguró que la UE no debería utilizar el «ecochantajismo para cargarse ciertos sectores. Las administraciones tienen que ayudar a los agricultores a transformarse y nuestro mayor activo es la soberanía alimentaria para no depender de otros países».

Sobre la pandemia, Corbalán afirmó que durante los primeros meses de confinamiento la demanda de productos agroalimentarios se disparó un 300 por ciento y «la situación no fue peor en este país porque los agricultores se enfangaron cuando no había medios para sacar esto adelante. Los agricultores ponen de su parte, pero las administraciones públicas deben poner de la suya».

Multiplicar la producción de alimentos

Jesús López, coordinador de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, insistió en que la sociedad tiene que entender por qué se habla tanto de sostenibilidad y de recursos hídricos en el sector y dijo que «partimos de la base de varios informes de la FAO de 2015 que ya nos advertían de que el incremento de la población en el planeta es alarmante y preocupante. Esos informes analizan la situación de las materias primas y los recursos, que son limitados. La evolución de la población es tremenda y y los recursos van a ser muy escasos». Y añadió que «la superficie agrícola del planeta no se va a poder incrementar y la realidad es que en una, dos o tres décadas vamos a tener que multiplicar la producción de alimentos».

Una vez puestos en contexto, López señaló que la Región de Murcia ha hecho los deberes y en este escenario «hablar de una reducción de la superficie agrícola y de la superficie de regadío es una tremenda irresponsabilidad, porque lo que se avecina es que tenemos que producir más alimentos si queremos vivir en este planeta. La única opción es innovación, formación y gestión adecuada de todos los recursos que tenemos».

Sobre el papel de Cajamar en este escenario, López afirmó que como entidad financiera pone a disposición de sus clientes los recursos para desarrollar proyectos viables, factibles y que incorporen la innovación en el sector agroalimentario. «Somos -dijo- una entidad financiera atípica porque desde hace años destinamos gran parte de los beneficios a la investigación y a la transferencia de ese conocimiento al sector». En este sentido, comentó que Cajamar tiene dos centros experimentales. Uno en Valencia, dedicado a la parte hortícola, y otro en Almería para los cultivos más tecnificados.

Además, López señaló que en este contexto de tecnificación de los procesos alimentarios, Cajamar «quiere ayudar a todo el sector y para ello hemos constituido otros dos proyectos: la incubadora de agua y la plataforma digital Tierra».

Murcia, referente en cooperativas

El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (Fecoam), Santiago Martínez, destacó que «es una verdadera lástima que haya tenido que venir una pandemia para que la sociedad y los políticos aprecien el sector tan potente que tenemos en Murcia y en España en general».

Martínez explicó que en el Consejo Rector de Cooperativas Agrarias, salvo Murcia y Navarra, el resto de regiones se quejan de que no cobran ayudas, mientras que «nosotros hablamos del mercado puro y duro y de investigación, innovación y desarrollo». También dijo que «a los murcianos nos cuesta mucho ser competitivos» y se refirió al agravio comparativo que sufre la Región con respecto a zonas como el valle del Guadalquivir. «En Murcia con 3.000 o 3.500 metros cúbicos por hectárea y año estamos sacando producciones increíbles, algo que hace 25 años nadie esperaba».

Martínez mostró su enfado con lo que está ocurriendo en el sector y afirmó que «cada vez que hablan los políticos, unos por ignorancia y otros por mala fe, en Murcia nos llega la onda y nos perjudica. La imagen que ellos tienen en mente de la agricultura es la del valle de Heidi y así no se puede seguir funcionando. En los últimos meses se está criminalizando al sector, a pesar de que da de comer de forma barata y somos sostenibles».

Sobre la tecnología, el presidente de Fecoam indicó que «hemos ido a aprender a Israel sobre el uso eficiente del agua y ya les hemos adelantado con creces. Hemos hecho los deberes». Además, dijo que Murcia es la envidia nacional e internacional en el mundo de las cooperativas.