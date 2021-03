Natalia Corbalán es directora general de la Fundación Ingenio, una novedosa iniciativa que comenzó su andadura hace justo un año. También es licenciada en derecho.

¿A qué retos considera que se enfrenta el sector agroalimentario?

El sector agro se enfrenta a una realidad compleja y en la que debemos tener un papel clave: saber adaptarnos al mundo de la innovación para garantizar la sostenibilidad de un sector que es fundamental en el contexto general. Para esto es necesario potenciar las ayudas necesarias por parte de las entidades responsables, garantizar que el pilar fundamental de la Política Agraria Común (PAC) contemple también el carácter primordial de la renovación técnica y se impulse una mayor presencia joven dentro del sector para garantizar su pervivencia a corto, medio y largo plazo.

¿Qué importancia cree que tiene el sector agroalimentario en la economía de nuestro país y en la Región de Murcia?

Nuestro país tiene la medalla de ser el primer exportador hortofrutícola de la UE, uno de los cinco mejor valorados de todo el continente en este mercado, y ha logrado que las frutas y verduras se alcen como la segunda exportación española por valor total. Solo en el levante español, son más de 106.500 puestos de trabajo y representa más de 3.000 millones de euros en aporte al PIB.

¿Qué aporta la Fundación Ingenio al sector?

La Fundación Ingenio nació para representar a todo un sector que ha dejado de ser escuchado. Nacemos por el deseo de unión de miles de agricultores del Campo de Cartagena y la férrea voluntad de afrontar los retos que tiene la agricultura del siglo XXI, donde vemos como ciertos colectivos se han querido apoderar del discurso de la sostenibilidad y la transición ecologica, algo que nos pertenece a todos. Y nosotros, precisamente, reivindicamos nuestro trabajo honesto para conseguir, a través de las mejores estrategias científico-técnicas, poner el nombre de la Región de Murcia en alto cuando se habla de producción y exportación de alimentos sostenibles.

¿Les falta ingenio a las empresas del sector?

La Fundación Ingenio está trabajando, precisamente, en esa expansión de propuestas científico-técnicas para impulsar un camino sostenible y considerando el beneficio del ecosistema en el que convivimos. Ese ‘ingenio’ que aportamos es la implementación de nuevos caminos comunes hacia la sostenibilidad. Pero a la inmensa mayoría no les falta ingenio. Pero no hay que ser “ingenuos”, hay una minoría que no hacen las cosas bien. Y es precisamente en esa minoría la que utilizan los inquisidores del medio rural para generalizar algo falso. Quienes afirman que la mayoría de las empresas del sector no son cooperativas familiares innovadoras y sostenibles mienten. Le invito a que visite a cooperativas agrarias de la zona y comprobará que la mayoría de las empresas del Campo son un orgullo para la región de Murcia, que aportan empleo, desarrollo y muchísimo ingenio en producción sostenible, innovadora y competitiva. Desgraciadamente hay un gran desconocimiento a cerca de nuestra actividad y desde la Fundación queremos revertirlo haciendo pedagogia de qué es lo que hacemos pero sobretodo, cómo lo hacemos.

¿Cómo podría afrontar mejor el sector agro la crisis por la pandemia de coronavirus?

Creo que es una dicotomía injusta calificar como ‘mejor o peor’ la forma de afrontar la pandemia. Nadie duda del trabajo que se ha hecho desde el campo, que ha sido intenso, difícil, pero al mismo tiempo gratificante. Como comentaba, poder abastecer a todo un país en el momento más complejo de nuestra historia reciente es un hecho del que nos sentimos profundamente orgullosos.

¿Qué recomienda a alguien que está decidido a invertir en el sector?

Que siga invirtiendo y que lo hagan sin miedo. Insisto, este es un sector que sobrevive a las adversidades y sigue adelante a pesar de las más complejas situaciones. Para eliminar posibles miedos o incertidumbres solo hay que observar qué ha ocurrido con otros sectores durante la pandemia y cómo se ha comportado el agrícola. El punto de vista tiene que estar puesto en el desarrollo de un sector que está ante un reto inminente de innovación y adaptación, por eso la inversión es necesaria.