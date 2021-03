Desde Grupo Graphic quieren transmitir un mensaje positivo de afecto y ánimo hacia la población murciana en estos momentos en los que, de nuevo, sufrimos la cancelación por segundo año consecutivo de la celebración de las procesiones de Semana Santa.

«Queremos empatizar especialmente con todos aquellos que son participantes directos de las mismas, como cofrades y músicos, para los que la Semana Santa es más que un sentimiento, una pasión», han dicho fuentes de la entidad en un comunicado.

Cuando el 31 de diciembre de 2019 todos celebrábamos el comienzo de 2020 y brindábamos por un nuevo año cargado de buenas expectativas, no esperábamos que ese año sería recordado para siempre como ‘el año de coronavirus’. En marzo de 2020 sufrimos un confinamiento domiciliario que nos hizo enfrentarnos a una realidad que nunca habíamos imaginado. «La pandemia mundial de covid-19 nos ha creado un sentimiento de anhelo y de reflexión que nos hace valorar todo lo que teníamos y no sabíamos apreciar», dicen desde Grupo Graphic, quienes añaden que «dada la situación, este 2021 se repite la cancelación de la Semana Santa y queremos aprovechar para transmitir a los habitantes de toda la Región que no hay que perder la esperanza ni la ilusión».

Por todo lo anterior, en Grupo Graphic quiere aportar su granito de arena y plasmar de esta manera su esperanza y ganas de volver a escuchar el resonar de los tambores, el tintineo de los tronos, los pasos de los nazarenos y el murmullo de las calles en señal de la llegada de las procesiones. Para ello, lanzan un vídeo y una campaña de publicidad exterior, «hechas con mucho cariño, con el que queremos mostrar todo nuestro apoyo y recordar que muy pronto las calles de nuestros pueblos y ciudades se volverán a llenar de vida, alegría y pasión», concluyen.