Ha pasado un año desde que el virus cambiara nuestra vida por completo, modificando todo tipo de rutinas y actividades, teniendo que estar encerrados en casa sin poder ver a familiares, amigos y personas queridas. Las nuevas tecnologías han hecho posible que a través de videollamadas estos encuentros sociales se hayan podido mantener hasta la apertura de algunas restricciones que han facilitado algunos encuentros sociales.

Pero en la Región de Murcia, al igual que en todo el mundo, hay personas que tienen a sus familiares y amigos en su país de origen, algo que debido a las recomendaciones sanitarias no les permiten poder ir con la normalidad de antes. A través de estas líneas tenéis el testimonio de varios ‘murcianos’ nacidos en otros puntos del planeta y que comparten con nosotros la experiencia que está suponiendo esta situación pandémica en la que nos encontramos.

MARCO PAULO FIGUEREIDO: "Echo en falta el salir un poco, pero hay que ser positivos y pensar que esto será solo de paso"

41 años. Vive en Cartagena. Natural de Portugal. Es comercial.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

Bien dentro de la situación en la que estamos, aunque echo en falta el estar con familiares, amigos, salir un poco, pero hay que ser positivos y pensar que esto será solo de paso.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Sí, contacto telefónico y videollamadas constantemente, están también intentando ‘sobrevivir’ lo mejor posible a toda esta situación, pero de salud, bien, que es lo más importante.

LUKASZ ZIOBROWSKI: "Mis padres y mis amigos de Polonia lo están pasando igual de mal, limitados y preocupados"

41 años. Vive en Águilas. Natural de Polonia. Es ingeniero comercial.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

Mal, igual que todos los de mi alrededor, limitado, preocupado, pero hasta la fecha con la suerte de evitarlo en mi casa.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Sí, estoy en contacto con mis padres y amigos. Lo están pasando igual de mal, limitados y preocupados. Las fronteras en este aspecto no cambian mucho la situación. Hemos salido de la cuarta ola, en Polonia ya hablan de la tercera, pero, ¿esto cambia algo?

MICHELI PICHIERRI: "Un verdadero abrazo nunca lo sustituirá la tecnología. Extraño a la familia y a todos los amigos"

34 años. Vive en Cartagena. Natural de Italia. Es comercial.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

De momento todavía bien, a pesar de que ha pasado un año. Soy una persona que se adapta a cualquier tipo de circunstancias, si hay que evitar cosas que antes eran normales, pues se evitan. Si estar en casa ayuda a mejorar, hay que hacerlo; y con mucha responsabilidad, la verdad.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Sí, contacto telefónico y videollamada constantemente, por suerte en esta época tenemos muchas facilidades, aunque un verdadero abrazo nunca lo sustituirá la tecnología. Echo de menos a la familia y a todos los amigos.

HANNA HERYCH: "Mi marido y yo no llegamos a ganar el mismo dinero que antes de la pandemia"

36 años. Vive en Cartagena. Natural de Ucrania. Es empleada del hogar.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

La vida con la covid es bastante más dura. Primero, por el tema económico, ya que no llegamos a ganar lo mismo que antes. Yo no tengo tanto trabajo como antes de la pandemia y mi marido tampoco, por lo que en los sueldos se nota mucho. Se echa de menos de salir con los niños a los parques o a la playa y dejarlos a su aire. Mi hijo pequeño tuvo una temporada muy mala psicológicamente, ya que por el coronavirus no quería ir al cole por miedo al virus.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Claro, contacto con casi toda mi familia que me queda en Ucrania y nos comunicamos por redes sociales y hacemos videollamadas. La vida allí es aún más dura que aquí, ya que se gana muy poco y la vida es súpercara.

CRISTINA VALLEJO DALUPAB: "Tengo la suerte de trabajar con los tiempos que corren de incertidumbre sanitaria y económica"

55 años. Vive entre Cartagena y La Manga. Natural de Filipinas. Es administrativa.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

La época del confinamiento la pasé en ERTE durante los tres meses y me incorporé en el mes de julio. En el trabajo estamos bastante bien, tengo la suerte de trabajar con los tiempos que corren en estos momentos de incertidumbre sanitaria y económica.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Sí, tengo contacto. Tengo 11 hermanos entre Estados Unidos y Filipinas, y tengo un pequeño resort en una isla de Filipinas que ahora mismo lo tenemos cerrado. En Filipinas no se podía viajar de isla en isla, aunque ahora poco a poco ya están funcionando los vuelos, pero vamos, están un poco más encerrado que nosotros aquí. Tengo un hermano que trabaja viajando y cada vez que vuelve tiene que hacer cuarentena en un hotel. Gracias a Dios, toda mi familia está sana y todos trabajan. Salen lo justo, pero tampoco se ven mucho.

SANTO SEBASTIÁN: "Mi trabajo se ha resentido mucho durante esta crisis: prácticamente estamos viviendo del turismo británico"

47 años. Vive en La Unión. Natural de Ecuador. Es 'housekeeping' en La Quinta Club.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

El covid lo vivo con incertidumbre y mucha preocupación por cómo se esta desarrollando, y esperando que las vacunas ayuden a paliar el virus sin olvidarnos de nuestra responsabilidad. Mi trabajo está resentido, prácticamente vivimos del turismo británico, con lo cual estamos al mínimo. Actualmente casi lo tengo apartado por falta de tiempo, pero me estoy sacando la ESO.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

En mi país –donde tengo a la gran parte de mi familia– todavía es peor: las cifras de contagiados y fallecidos son duras y los hospitales están colapsados. Allí los medios son escasos, y hay zonas muy afectadas como Quito y Guayaquil. La red sanitaria es muy pequeña... Es un caos absoluto, están totalmente desbordados, aunque ahora menos que al principio. Además, para el 80% de la población su economía es informal (diaria), con lo cual el problema se agudiza.

ELIZABETH LLANOS ALMONACID: "He pasado la pandemia elaborando proyectos y montando desde casa mi nueva asesoría"

38 años. Vive en Puente Tocinos (Murcia). Natural de Perú. Es administrativa.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

El confinamiento me sirvió para retomar algunos asuntos pendientes como poder obtener la colegiatura de gestora administrativa, y para darme cuenta que podía ir por mi cuenta (o, al menos, intentarlo). Oficialmente, el 13 de mayo del 2020 nació Kinsa Asesores, un despacho que brinda asesoría a todo tipo de administraciones públicas y privadas, además de tener un servicio jurídico penal a cargo de mi compañero. Así que yo he vivido la pandemia elaborando proyectos y montando la oficina desde casa, y tirando mucho de paquetería vía Correos.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

En Perú la situación es caótica en cuanto al virus. Allí actualmente están en plena segunda ola. Varios de mis familiares se han infectado, y afortunadamente todos han superado bien la enfermedad, pero sí me ha tocado enterarme de que vecinos y amigos de toda la vida han fallecido. Te afectan mucho ese tipo de noticias porque son personas que han estado durante toda tu niñez o que han sido parte de tu crecimiento personal;ahora, cuando regrese de visita a Perú, no los volveré a ver... Es duro.

JOANNE RAMSDEN: "He estado aprovechando estos meses de cuarentena parar reinventarme como profesora virtual"

54 años. Viven en Cartagena. Natural del Reino Unido. Es profesora.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

Cuando empezó la pandemia tenía el brazo roto, así que no salí de casa durante las primeras cuatro semanas del confinamiento. Y cuando me tocó hacerlo, recuerdo que lo pasé mal: tenía mucho miedo y todo me resultaba muy extraño. Afortunadamente, estuve muy ocupada con el trabajo, reinventándome como profesora virtual, intentando ayudar a los niños y a sus padres y no perder el contacto con el inglés. Aprendí destrezas nuevas y las pude compartir a través de webinars y una serie de vídeos.

Cuando por fin se levantó el confinamiento, tenía una lista muy larga de cosas que quería hacer, empezando por una visita al supermercado inglés de Mazarrón. Llevo más de media vida viviendo en España, pero sigo echando de menos muchas cosas de mi país...

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Sí. Sigo en contacto con mi mejor amiga de toda la vida. Ella lo pasó un poco mejor al principio porque podían salir a hacer deporte una hora al día. Ahora están más fastidiados porque van por el tercer confinamiento nacional y aún no se ha levantado. Pero muchos miembros de mi familia han recibido la vacuna ya, así que se sienten bastante positivos. Suelo ir a Inglaterra una o dos veces al año, así que les echo mucho de menos.

SANTA MARÍA CUTIOPALA ALULEMA: "Somos un pueblo aguerrido y fuerte y lo que hacemos es levantarnos y luchar por un mejor mañana"

31 años. Vive en Murcia. Natural de Ecuador. Es graduada en Ciencias Políticas.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

La pandemia no ha cambiado mucho mi vida, la verdad. He estado trabajando durante todo este tiempo, y eso ha hecho que igual no lo sienta como lo sienten otras personas. Realmente, yo he estado en continuo movimiento. Pero bueno, en algunos parones cortos me ha dado tiempo de valorar lo que tengo y lo que realmente importa en la vida: la salud, la familia y las amistades. Me he sentido bendecida porque mis seres queridos se encuentren bien y porque poco a poco vayamos saliendo de las adversidades. «Si te quejas de que no tienes zapatos, hay personas que no tienen pies» ha sido mi lema para enfrentarme a toda esta situación.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Por mucho tiempo que pase fuera siempre voy a estar ligada a mis raíces. Tengo a toda mi familia en Ecuador y estoy en contacto con ellos gracias a las nuevas tecnologías, que hacen que la distancia no se haga dura. La situación política del país es difícil, y si a eso le sumas la crisis sanitaria hace que todo sea más complicado, que sea difícil salir adelante. Pero somos un pueblo aguerrido y fuerte y lo que hacemos es levantarnos y luchar por un mejor mañana, aquí, en España, y allí. De hecho, me he dedicado al activismo social, reivindicando los derechos de la comunidad migrante residente en la Región.

JAWAD ROMAILI ROMAILI: "Espero que la vacunación cierre un ciclo que haga que mucha gente se reencuentre y viva con tranquilidad"

38 años. Viven en Murcia. Natural de Marruecos. Es abogado.

1. ¿Cómo estás viviendo la covid?

Lo he vivido con entereza y valentía, porque se necesitaba que actuáramos con acciones directas. En mi caso, aunque no ha habido actividad judicial, he realizado una labor social tremenda, porque la situación lo exigía. Colaboré estrechamente con el Consulado General de Marruecos, participando en todas y cada una de las acciones realizadas para aliviar y responder a las necesidades (varias) de los bloqueados y bloqueadas de origen marroquí después del cierre repentino de las fronteras. Sumando el apoyo a acciones dirigidas a las instituciones publicas de la Región (hospitales, ayuntamientos…) para toda la ciudadania murciana, aportando material sanitario y haciendo campañas de prevención, que se siguen haciendo en la actualidad.

2. ¿Tienes contacto con alguien de tu país? ¿Cómo lo están viviendo?

Con mis familiares, amigos y amigas, tanto marroquíes como de otras nacionalidades. En Marruecos, al principio se vivió con mucha preocupación, pero ahora con más tranquilidad debido a la campaña generalizada de vacunación. Siento la esperanza de que esto cierre un ciclo que haga que mucha gente se reencuentre y viva con tranquilidad, dando lugar a la recuperación económica y social, y ojalá experimentemos esta sensación en mi querida Región.