Los exportadores de la Región de Murcia comenzaron ayer a realizar los primeros análisis de lo que supone el bloqueo del canal de Suez, en Egipto, tras encallar un portacontenedores de 400 metros de eslora y 59 de manga. Las previsiones para desatascar semejante embarcación de un canal que mide tan solo 200 metros de ancho ya marcan que se prolongarán varias semanas. Hay que dragar en torno a 20.000 metros cúbicos de arena y el comercio internacional está pendiente de una operación para desbloquear el tránsito de al menos dos centenares de barcos parados entre el mar Mediterráneo y el golfo de Suez.

En esas embarcaciones viajan en contenedores materias primas destinadas a la industria de la Región de Murcia procedentes de China, unas empresas que ya alertan a las patronales de un retraso en estas entregas y comienzan a cifrar lo que supone el gigantesco bloqueo en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. En el sector del mueble, por ejemplo, ya han lanzado las primeras alarmas al ver bloqueadas sus piezas o mecanismos procedentes de China en varios contenedores portados por los barcos parados en el entorno del canal de Suez.

Para la próxima semana, sectores regionales como el de exportaciones de frutas y verduras han cancelado envíos y esta semana ya han frenado las cargas de las embarcaciones en puertos como el de Cartagena o Valencia. «Ante la duda, mejor no cargar», señalaba ayer Juan Marín, presidente de Proexport. La semana que viene empresas hortofrutícolas tenían previsto mandar productos hasta Dubai empaquetados entre cuatro o seis contenedores vía marítima, pero viendo el panorama en el canal egipcio no ven posible continuar con las exportaciones. No hay rutas alternativas, señala Proexport, que al encontrarse con un producto perecedero como las frutas y verduras, rodear el continente africano para llegar hasta países como China o Asia se antoja imposible.

La Región tiene una previsión semanal de exportación por mar de 30 contenedores solo para productos hortofrutícolas, es decir, según cifras del sector se podría ver afectadas en torno a 500 toneladas semanales, que en estas fechas se centran casi en exclusiva en el envío de cítricos y hortalizas. «El 30 o 40% de las empresas regionales del sector primario que exportan se están viendo afectadas a día de hoy», señala José María Morote, presidente del consorcio exportador Hortiberia. Este mercado está más centrado en el Lejano Oriente que en Estados Unidos o Canadá y al ser un tránsito largo el bloqueo puede «romper la cadena de suministro» con países como China o Singapur. El grueso de las importaciones de estos productos regionales perecederos salen por el puerto de Valencia.

El Puerto de Cartagena remarca que no se está viendo especialmente afectado por este problema en el comercio marítimo internacional, pero ve cómo 250 contenedores a la semana dedicados a la mercancía general entre importaciones y exportaciones se pueden quedar bloqueados sin llegar o salir del muelle de Escombreras. Esto supone un 1% del tráfico marítimo anual del Puerto, señalan fuentes del organismo, mientras que «el resto del comercio por Cartagena, en granel sólido y líquido, no se ve afectado. La importación y exportación de granel sólido procede sobre todo de Argentina (importación cereal) y de EEUU y Canadá, con tema carbón o chatarra.

La empresa Repsol subrayó ayer que no se verá afectada por el bloqueo marítimo ya que puede uscar alternativas en otros países para lograr crudo con meta a su refinería de Cartagena.

El sector conservero no tiene todavía una visión completa de cómo está afectando el bloqueo del canal marítimo, pero adelanta que de seguir el barco encallado en esta ruta las empresas regionales van a sufrir las consecuencias en sus exportaciones a los continentes de Asia y Oceanía.