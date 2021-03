A la Fiscalía de la Región se le acumula el trabajo. A la investigación que lleva a cabo sobre contratación en el Ayuntamiento de Murcia se une ahora la iniciada ayer mismo sobre la subvención millonaria que ha recibido a lo largo de distintos años la Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia que el exedil de Cultura Jesús Pacheco presidió hasta mayo de 2015 y en la que fue vocal hasta 2017.

El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal para dilucidar si el consistorio supuestamente concedió de forma directa, sin concurso público, casi millón y medio de euros y si habría incurrido en un supuesto delito de fraude en la concesión de subvenciones. Según las diligencias abiertas, el primer convenio entre el Ayuntamiento y esta asociación lo firmó el propio Pacheco, en calidad de presidente de la Asociación, con el que entonces era concejal de Turismo Miguel Cascales, del Gobierno de Miguel Ángel Cámara, en febrero de 2015 y por importe de 130.000 euros.

Un año después, en 2016 el consistorio elevó hasta un cuarto de millón al año la subvención directa a la asociación durante cuatro años. La justificación se basaba en un informe elaborado por el propio concejal Jesús Pacheco que, además, era gerente de uno de los establecimientos miembro de la asociación, el hotel Arco de San Juan, entre los años 2016 y 2019 durante los que se extendía el periodo acordado.

Pacheco indicó a esta Redacción que en 2017 la Fiscalía ya pidió documentación al Ayuntamiento, que fue remitida al Ministerio Público, que decidió cerrar el caso.

«Los funcionarios hicieron el informe técnico. El convenio con la Asociación se aprueba en Junta de Gobierno y yo me he salido a la hora de votar para que no haya ninguna duda», resaltó el exconcejal de Cultura que formó parte de la Asociación por ser empleado del Arco de San Juan.

Pacheco indicó que esa entidad se creó promovida por el entonces concejal Antonio González Barnés hace unos 25 años y congregó a un centenar de entidades y colectivos. «Las empresas pagaban sus cuotas y el Ayuntamiento y la Comunidad aportaban una subvención. La Comunidad dejó de darla por la crisis ecónomia», explicó el exconcejal de Cultura, quien añadió que en los informes que realizaban los técnicos se justifica la necesidad de conceder esas ayudas.

Por otra parte, concejales populares acudieron ayer a sus despachos para terminar de recoger sus pertenencias después de que el pasado jueves saliera adelante la moción de censura que fue aprobada con los votos de socialistas, de Cs y de Podemos. En total, 15 concejales de 29 votaron a favor.