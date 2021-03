Unas 300 personas han defendido este jueves ante la sede del Gobierno murciano la educación pública ante la posibilidad de que pase a gestionar esa consejería algún diputado autonómico expulsado de Vox, una convocatoria a la que también se han sumado representantes de colectivos LGTBIQ+.

Llamados a movilizarse por las organizaciones que componen la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública (FAPA Juan González, FEMAE, AIDMUR, Asamblea de Docentes de Cartagena, Docentes Unidos, AMPAS Unidas, CSIF, UGT, CCOO, STERM Intersindical, IU-V, PSOE, Podemos y el PCE), han contado con el apoyo de No te Prives, Galactyco, Chrysallis y Asfagalem contra el veto parental a la educación afectivo-sexual.

Han vuelto a verse las camisetas de la Marea Verde con la leyenda "Escuela pública de todos y para todos" y la consigna "La educación pública no se vende, se defiende" entre banderas arcoíris y pancartas con nuevos lemas como "Adiós corruptos, cerrad la puerta al salir" y "Qué te queda por vender para agarrarte al trono, López Miras", nacidos tras la fracasada moción de censura del PSOE y Cs contra el Gobierno de Murcia del PP, ahora con tránsfugas naranjas y que puede que incorpore a los de Vox.

La portavoz de la plataforma, Francisca López, ha declarado a los medios de comunicación que "el PP ha puesto en venta la educación en la Región por un puñado de votos y para continuar manteniendo el poder y parece que piensa dárselo a una señora que era de Vox", en referencia a la diputada Mabel Campuzano, cuyo nombre se baraja para ocupar esa consejería.

"La mayoría del alumnado de la Región -ha dicho- está matriculado en la pública y a esta mujer la oímos hablar de un pin parental que no hemos pedido la mayoría de las familias en ningún momento y de un cheque escolar que nos tememos que va a profundizar en la privatización de la enseñanza y los recortes, lo que va a perjudicar a una región con unos de los peores resultados educativos del país".

El secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO, Diego Fernández, ha señalado que "se plantea una situación inédita en la Europa democrática y que es una contradicción en sus términos insoportable por incorporar a personas de estas ideologías abriéndoles la puerta de un gobierno democrático a la extrema derecha".

Según sus palabras, "sus planteamientos para la educación son la desregulación y el desmontaje de lo público con el aumento de los conciertos con la privada e la implantación del cheque escolar".

Se trata de calcular el coste de un puesto escolar y darle ese dinero a las familias para que escolaricen a sus hijos donde quieran, "lo que convierte un derecho como la educación en una mercancía que se ajusta con la oferta y la demanda, con lo que los más solicitados aumentarán su precio, que solo podrá pagar quien pueda poner un plus de dinero sobre el cheque y los demás tendrán que ir a lo que no querían", ha añadido.

Además, esa libertad de elección de centro de la que hablan "no existe en el medio rural o en pedanías pequeñas, con lo que en las ciudades se mercantiliza el sistema educativo y se crea una escuela no ya a dos, sino a múltiples velocidades en función del poder adquisitivo, con lo que es un disparate que desmonta la escuela pública y no puede materializarse", como tampoco el pin parental, ha concluido.

"No queremos que la educación, un espacio público tan importante de consensos, se convierta en moneda de cambio político", ha afirmado por su parte el secretario de Enseñanza de UGT, Ernesto de la Cruz.

"Nos preocupan mucho los postulados de los que hace gala quien se dice que va a ocupar la consejería y estamos en contra del pin parental o el cheque escolar, que convierten la escuela en algo sesgado, y no queremos estudiantes tránsfugas ni que el pin rompa nuestras aulas con vetos que impiden formar en libertad", ha agregado.

En similares términos se ha expresado la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, "absolutamente en contra de que la exrepresentante de un partido misógino que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres y vulnera las leyes orgánicas de igualdad españolas pueda gobernar la política de educación".

"En las escuelas necesitamos coeducación y educación afectivo-sexual para el alumnado y no vamos a consentir que intente hacerse con la Consejería de Educación de Murcia", ha remachado.