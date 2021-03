No hay tiempo que perder. La campaña de vacunación con AstraZeneca se reanuda hoy tras un parón de siete días que ha trastocado un poco las previsiones de inmunización de los colectivos pendientes: los profesores y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta semana estaba previsto terminar con la campaña de vacunación de la primera dosis a estos trabajadores en la Región pero con el retraso no queda otra que centrarse en una inmunización masiva en Semana Santa. Antes de acabar este periodo festivo la Consejería de Salud quiere tener vacunados al grueso del colectivo docente, a los que se sumarían 4.500 trabajadores de los centros educativos que tienen entre 55 y 65 años, y que desde este martes ya pueden ser inmunizados con el fármaco de AstraZeneca. También se inmunizarán a las fuerzas de seguridad de la misma franja de edad.

Desde este miércoles se retoma la vacunación con profesores y fuerzas de seguridad en los centros de vacunación habilitados de Murcia, Cartagena y Yecla. Concretamente en Murcia, Salud seguirá utilizando el Palacio de los Deportes, que comenzará a vacunar entre las 16.00 y las 20.00 horas y el jueves por la tarde, con el mismo horario y en el mismo sitio, seguirán con los docentes. Por la mañana estarán operativos desde las 8.30 hasta las 14.00 horas y se vacunará a docentes y agentes de Policía Local.

Hasta ahora solo el 50% del colectivo educativo de entre 18 y 55 años había recibido ya el primer pinchazo. La suma de los grupos 6b (Educación Infantil y Educación Especial) y 6c (Educación Primaria y Secundaria) es de 38.912 docentes y ya han recibido una primera dosis 19.738, señala Salud, aunque aclara que se debe tener en cuenta que no todos han solicitado la vacunación, aunque no se dispone de datos de cuántas personas no han dado su consentimiento por el momento. En total, serían 43.412 profesores o personal de administración y otras labores en los centros educativos los que están llamados a vacunarse.

La Consejería de Educación demandó ayer a colegios e institutos que actualizasen sus listados para incluir a los profesores de hasta 65 años que deben quedar registrados en la aplicación Educavirus. Tenían de fecha para incluir estos nombres hasta la medianoche del martes y en los próximas días se les irá dando cita para asistir hasta uno de los puntos de vacunación.

Prioridad a los empleados mayores

Los centros educativos reclamaron tras la vuelta a la presencialidad de los de segundo de bachillerato que se priorizara la vacunación a los docentes más mayores, de entre 55 y 65 años, porque son por regla general los que imparten clase a estos alumnos de último curso. Sindicatos como SIDI o ANPE reclamaron ayer anteponer la vacunación a estas personas.

Salud cuenta con que no se podrá cerrar la vacunación por completa a este colectivo, ya que aparecerán personas que en su día no se pudieron vacunar o interinos que pasan al trabajo en activo ocupando una vacante. También han solicitado que se tenga en cuenta la fecha de las oposiciones para evitar los efectos secundarios con la administración de la segunda dosis en profesores que sean aspirantes.