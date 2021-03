«Nos lo pedía el cuerpo y el corazón». Esta es la razón que ha llevado a cuatro altos cargos de Cs de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a dimitir, según Andrés Álvarez, uno de los afectados y hasta ayer responsable de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo. «Cs confiaba en nosotros y esa confianza se la devolvemos con lealtad y compromiso. Cs ya no está en el Gobierno, era necesario que saliéramos».

En la misma línea, el secretario general de la Consejería, Tomás Fernández, afirma que dimite «por coherencia y por conciencia».

Purificación Cuadrupani, de Diálogo Social y Bienestar Laboral, reconoce que estaba con la idea de dimitir desde que el consejero «tránsfuga» se hizo con el control. «No quería dejar mi puesto vacío, pero veía que se iba a alargar y no podía seguir. No es legítimo y no está preparado», dice.

La responsable de Universidades, Josefina García, cree que mantenerse en el puesto era «blanquear una situación irregular» y le complace que las dimisiones hayan sido en bloque.

Respecto a las dos directoras que se mantienen, los cuatro apuntan que es una «decisión personal» y que respetan.

Álvarez habla de «amenazas»

El nuevo consejero, Francisco Álvarez, achaca la salida de cuatro altos cargos de su equipo a las «amenazas» de Ana Martínez Vidal de expulsarlos del partido y subraya que «nada tienen que ver» con su actuación en la Consejería.