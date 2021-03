Ciudadanos intenta recomponerse tras el duro golpe que supuso su salida del Gobierno de López Miras y perder la moción de censura contra él en la Asamblea Regional la semana pasada. Tras expulsar del partido a Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez por romper la disciplina de voto, la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, quiere cerrar filas y ha exigido a todos sus altos cargos «en las consejerías de los tránsfugas» que dimitan y abandonen el segundo escalón del Ejecutivo. «No vinimos a las instituciones por sillones, sino para regenerarlas», declaraba ayer.

Sus primeros fieles fueron el secretario general de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, Tomás Fernández, y los directores generales de Economía Social y Trabajo Autónomo, Andrés Álvarez; de Diálogo Social y Bienestar Laboral, Purificación Cuadrupani; y de Universidades, Josefina García.

No todos los directores generales del anterior Gobierno de coalición forman parte de Cs, ya que también se contó con independientes. Desde la dirección regional de los naranjas avisan que a los afiliados que no abandonen la administración regional se les abrirá un expediente de expulsión. «En Ciudadanos condenamos las prácticas corruptas del transfuguismo», insistió Vidal.

No se espera ninguna renuncia más en el departamento de Política Social, ya que todos los cargos responden ante Isabel Franco, que continúa en la vicepresidencia y ya no responde ante la formación naranja. Tampoco en Empresa, Industria y Portavocía, ahora bajo las órdenes de Valle Miguélez. En este caso, los altos cargos cesaron al mismo tiempo que Ana Martínez Vidal después de que esta presentara una moción de censura. Solo quedó el independiente Diego Rodríguez-Linares Rey al frente del INFO.

Del mismo modo, ya cesaron a todos los directores generales de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes del ala de los liberales. Los altos cargos de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, por su parte, son personas sin ninguna vinculación a Ciudadanos, colocadas en su día por la exconsejera Beatriz Ballesteros, también independiente.

Tras la salida del secretario general y tres directores de la consejería que ahora dirige Francisco Álvarez, el foco está puesto sobre los otros dos directores generales que quedan y que sí tienen vinculación con los naranjas. Se trata de María Isabel Fortea Gorbe, directora general de Investigación e Innovación Científica, así como de María Isabel López Aragón, directora general del SEF.

Para la propia Ana Martínez Vidal, «aquellos afiliados que no hayan formalizado su dimisión están legitimando un gobierno corrupto apoyado en tránsfugas», por lo que tanto a López Aragón como a Fortea Gorbe se les abrirá previsiblemente un expediente de expulsión de la formación.

Alberto Castillo

La situación de Alberto Castillo en el partido sigue en el aire, ya que la dirección regional aún no se ha reunido con el presidente de la Asamblea Regional, que se abstuvo en la moción de censura. No obstante, Vidal considera que no quiso «perjudicar al partido» y que, por tanto, seguirá contando con él en el grupo parlamentario.

Los dimitidos: "Nos lo pedía el cuerpo y el corazón"

«Nos lo pedía el cuerpo y el corazón». Esta es la razón que ha llevado a cuatro altos cargos de Cs de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a dimitir, según Andrés Álvarez, uno de los afectados y hasta ayer responsable de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo. «Cs confiaba en nosotros y esa confianza se la devolvemos con lealtad y compromiso. Cs ya no está en el Gobierno, era necesario que saliéramos».

En la misma línea, el secretario general de la Consejería, Tomás Fernández, afirma que dimite «por coherencia y por conciencia».

Purificación Cuadrupani, de Diálogo Social y Bienestar Laboral, reconoce que estaba con la idea de dimitir desde que el consejero «tránsfuga» se hizo con el control. «No quería dejar mi puesto vacío, pero veía que se iba a alargar y no podía seguir. No es legítimo y no está preparado», dice.

La responsable de Universidades, Josefina García, cree que mantenerse en el puesto era «blanquear una situación irregular» y le complace que las dimisiones hayan sido en bloque.

Respecto a las dos directoras que se mantienen, los cuatro apuntan que es una «decisión personal» y que respetan.

Álvarez habla de «amenazas»

El nuevo consejero, Francisco Álvarez, achaca la salida de cuatro altos cargos de su equipo a las «amenazas» de Ana Martínez Vidal de expulsarlos del partido y subraya que «nada tienen que ver» con su actuación en la Consejería.