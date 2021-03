La posible llegada de los postulados de Vox al Gobierno regional ha levantando una ola de críticas entre la comunidad docente, las asociaciones de padres, sindicatos y partidos políticos de izquierda. Las políticas ideológicas podrían entrar de lleno en la Consejería de Educación y Cultura, señalan desde la plataforma Marea Verde, organización que ha convocado para este jueves concentraciones en Murcia y Cartagena, concretamente en el Palacio de San Esteban y la Asamblea regional, a partir de las 18.00 horas de la tarde. Poco importa que quienes estén a punto de entrar en el Gobierno regional sean diputados expulsados de Vox porque para la plataforma educativa estos políticos mantienen los postulados de la formación de Santiago Abascal.

Esto, avanzan, supondrá la implantación del pin parental, la autorización expresa de los padres para que sus hijos puedan asistir a actividades curriculares dentro de las aulas y en horario escolar. La mayor concesión de fondos públicos a centros educativos concertados o el desmantelamiento de la red pública son otras "amenazas" para los integrantes de Marea Verde, que ya han anunciado más movilizaciones en protesta por la posible entrada de la diputada expulsada de Vox, Mabel Campuzano, en el departamento que hasta ahora dirigía la popular Esperanza Moreno.

Sería la primera vez en España que un político de Vox, aunque Campuzano fue expulsada del partido, entrase en un gobierno regional y los catorce miembros de la citada plataforma, entre ellos PSOE y Podemos, consideran que se trata de "un mercadeo" del presidente autonómico, Fernando López Miras, con la educación pública, contra lo que muestran su total rechazo, informó su portavoz, Paqui López, de la FAPA-RM Juan González.

Agustín Cruz, de la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), afirmó en rueda de prensa que la educación está por encima de cualquier interés partidista y anunció que después del día 25 habrá lo que denominó "La Primavera murciana de la educación pública" que supondrá nuevas protestas y medidas. Toñi del Vas, de UGT, mostró el profundo descontento de los miembros de la citada plataforma porque la educación debería ser un espacio de amplios consensos y en el que se compensasen las desigualdades del alumnado, pero en cambio algunos lo quieren desmantelar.

El miembro de la plataforma José Manuel Fernández explicó que el veto parental ha venido poniendo el foco en una cuestión artificial como ha sido el acusar de adoctrinamiento al profesorado cuando en realidad se trató de profundizar en algunas materias con personal ajeno a los centros, con polémicas surgidas cuando se trataban cuestiones relativas a por ejemplo el ciberacoso o la diversidad afectiva o sexual, entre otras cuestiones.

Antonio Espín, del PSOE, advirtió que Campuzano, aunque digan que ha sido expulsada de Vox, está con otros dos compañeros en un grupo que sigue denominándose en la Asamblea como Vox que está intentando volver a militar en ese partido y su ideología para nada se aleja de él, por lo que si entra a dirigir la consejería de Educación, Murcia volverá a ser el laboratorio de la ultraderecha como ya lo fue cuando se intentó aplicar aquí por primera vez en el país el denominado pin parental.

Los miembros de la plataforma se mostraron especialmente preocupados por las declaraciones efectuadas recientemente por Mabel Campuzano no solo sobre el pin parental, sino con la puesta en marcha de un cheque escolar que, según dijeron, supondrá un deterioro sin precedentes en la educación, "no podemos permitírselo", insistió Angel L., de Podemos. La portavoz de la plataforma subrayó, por último, que en la situación en la que se encuentra la Región en plena pandemia "que ha provocado situaciones de inequidad y una gran brecha digital" no se puede plantear la introducción de una dirigente de Vox al frente de la cartera educativa.

"Es el momento de reforzar la educación pública y de dotarla de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todos y todas, ya que el 75 por ciento del alumnado de la Región está matriculado en la escuela pública y lo que necesitamos son políticos que la refuercen, que la doten de recursos, que se han ido perdiendo con los recortes de años anteriores", agregó. "Consideramos que las muestras de deslealtad del gobierno de López Miras hacia los miles de docentes que trabajan diariamente para garantizar la calidad de la enseñanza a pesar de los recortes e impedimentos para realizar su labor refuerzan la idea cada vez mas generalizada que el gobierno de Miras no está a la altura de sus responsabilidades", concluyó.