Bucear en el mercado del alquiler es una tarea difícil, generalizar las dinámicas de este para toda una región lo es aún más. A ojos de Juan Ortín, Profesor de Sociología de la Universidad de Murcia, no existe una solución universal que controle los efectos de la oferta y la demanda. Estamos, por tanto, frente a un fenómeno multifactorial donde nada es extrapolable. La subida de los precios en el mercado del alquiler regional, tal y como indica el portal Idealista, puede mostrar una tendencia generalizada, pero en ningún caso matiza si ha ocurrido así en cada uno de los municipios.

«En las estadísticas aparece mucha vivienda vacía, pero dígame dónde está. Hay mucha vivienda en Aledo, pero la gente no trabaja en Aledo, ¿verdad?». En otras comunidades autónomas el precio de los alquileres ha bajado con la pandemia, en la Región no ha ocurrido así. El profesor considera que en las provincias donde los precios han bajado, entre ellas Madrid y Barcelona, se ha producido porque la cantidad de viviendas disponibles en los lugares más demandados era superior que en la Región, algo con lo que coincide con los agentes inmobiliarios. «Se dijo que Murcia era donde más se construía, pero depende de dónde». La confluencia de toda estas circunstancias han provocado que el principio básico de la economía, la Ley de la Oferta y la Demanda, se muestre en su faceta más reconocible. Según este profesor universitario, podrían estar teniendo influencia en esta subida otras razones.

Entre ellas encontramos: la mayor predisposición a la movilidad por el empleo, el agotamiento del stock de viviendas vacías en determinados lugares o el incremento de los costes hipotecarios a la hora de acceder a una vivienda en propiedad. A juicio de Ortín, sería necesario que la información sobre este mercado fuera más clara. El Banco de España ya ha demandado en su último informe sobre el mercado del alquiler la creación de un índice de precios oficial para este sector. El profesor va más allá: «Que exista una institución de referencia donde la gente tenga la garantía de que las cosas se van a hacer bien».

Demanda la creación de agencias de intermediación del alquiler al estilo de los países nórdicos «donde se tenga en cuenta los factores de los propietarios, de los inquilinos y del entorno, para llegar a una gestión más socioeconómica de la vivienda». «Que haya de nuevo en España un 85% de vivienda en propiedad, eso no se va a volver a dar», afirma Ortín. El incremento de los contratos de alquiler es una tendencia que ha venido para quedarse. Para que los abusos en este mercado no se produzcan, la solución más viable para este profesor no es otra que «la institucionalización de la mediación», es decir, que la gestión entre las partes en un arrendamiento no se produzca exclusivamente en las agencias inmobiliarias, que los organismos públicos tengan una mayor presencia en este mercado.