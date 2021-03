En 2020 el Bando de la Huerta se vivió desde los balcones: con la población confinada en pleno primer estado de alarma, o fueron pocos los murcianos se pusieron el chaleco o el refajo aunque fuera para saludar desde la ventana, pasear al perro o bajar a comprar comida preparada. El día no se consideró festivo, desde las casas sonaron jotas y los vecinos cruzaron los dedos para que en 2021 las cosas fueran diferentes.

Ya es 2021. Ahora no hay confinamiento domiciliario estricto, aunque sigue vigente el estado de alarma, esta vez otro. El 6 de abril que viene se celebra el Día del Bando de la Huerta y el Ayuntamiento de Murcia sí mantiene el festivo. No se prevé organizar un gran desfile con bueyes tomando la Gran Vía, pero, con la gente librando, si se sigue con la misma normativa que hay a día de hoy, no se descartan aglomeraciones de murcianos y visitantes festejando el día. Es labor de la Policía Local el controlar los aforos de los bares y de los parques y jardines. La Comunidad no prevé para esa jornada restricciones más allá de las que hay ahora mismo puestas para Semana Santa.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, comparecían, como cada lunes, en San Esteban para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada.

"No se deben realizar aglomeraciones ni actos que conlleven que la gente se reúna. No es tomar nada más, está ya escrito, está hecho: pedimos a la población que sea responsable", dijo el consejero, preguntado por el Día del Bando.

"Riesgo de retroceder"

"Mantenemos una de las tasas más bajas a nivel nacional, a 14 y 7 días. Pero corremos el serio riesgo de retroceder si se incrementan los contagios", dijo el consejero.

"Un incremento de los casos positivos nos obligará a tomar medidas más restrictivas para frenar el repunte", manifestó, a lo que añadió que hemos de "permanecer atentos y redoblar los esfuerzos" para evitar que esto pase.

Ya hay menos de 800 casos activos de covid en la Región. 116 personas están ingresadas; de ellas, 43 en la UCI. En cuanto a muertes, hay que lamentar un deceso más: una mujer del área VII de Salud.

Tal y como ya se decidió la semana pasada, en Semana Santa se mantiene el cierre perimetral de la Región y el toque de queda de las diez de la noche a seis de la mañana.

Máximo cuatro personas pueden reunirse en un espacio público. Y en las casas, como se acordó la semana pasada, solo podrán quedar los convivientes: nada de visitas. "No podemos relajarnos y que de nuestra conducta se deriven más muertes", destacó el consejero, que añadió que "continuamos en fase 1".

Se elimina el cierre perimetral en Librilla, que permanece en nivel de alerta extremo, y ya podrá abrir al 30% el interior de sus bares. Las terrazas, al cien por cien. "Esta semana han tenido 12 casos solamente, ha reducido un 50% su incidencia, es un municipio de menos de 10.000 habitantes, se mantiene ese nivel extremo pero podemos considerar que puede abrir sus límites".

Destacó Pedreño que en Torre Pacheco "han tenido 39 casos nuevos en los últimos siete días", por lo que se hace un llamamiento a la población para que lleven cuidado.

En cuanto a las variantes del virus, 205 casos de la cepa británica, que se confirma como predominante en la Región; cinco de la sudafricana y uno de la variante brasileña. "La sudafricana se tiene claro que venía importada, dos relacionados con cooperantes de Tanzania y tres son de un brote familiar que está en estudio; la brasileña está en estudio, se están estudiando a los familiares, lo contactos estrechos", apuntó el consejero de Salud.

"La vacuna es segura"

Jaime Pérez, por su parte, dejó claro que "las vacunas son el medicamento más seguro que existe", a propósito de las reticencias de retomar la vacunación con AstraZeneca. "Esto solo lo vamos a parar vacunándonos: la vacuna es segura y es eficaz", resaltó.

"Hoy han llegado 17.500 dosis de Pfizer. Durante el fin de semana no hay previsión de llegada. Hay previsión de llegada de 6.800 dosis de AstraZeneca para la semana en curso", detalló. "Nosotros queremos ir lo más rápido posible, pero las vacunas son las que son", admitió Jaime Pérez, que reiteró que "el objetivo es acabar mayores de 80 y empezar mayores de 70 en el mes de abril". "Con las cifras que hemos manejado esta mañana, tenemos administradas 200.000 vacunas en la Región, de las cuales 135.000 son primeras dosis", manifestó.