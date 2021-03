La Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Región de Murcia puede aportar algo de luz. Desde el epicentro de este mercado nos ofrecen su visión como profesionales del sector, y nos muestran aquellas dinámicas que por desconocimiento se nos escapan. El perfil de la persona que alquila en nuestra tierra es minoritario pues «hay una clara mentalidad de compra sobre el alquiler». El arrendamiento es más atractivo en aquellas personas que «aún no tienen estabilidad», ya sea por motivos laborales o sentimentales. También existen individuos que optan por el alquiler porque aún no tienen la seguridad de que vayan a tener una residencia fija en un lugar determinado. Cuando los jóvenes encuentran estabilidad se dan cuenta de que «el alquiler es una hipoteca de por vida que siempre subirá» Pese a que la pandemia haya podido aminorar la demanda de vivienda en algunas ciudades (acompañada de una bajada de los precios), en la Región «el mercado se mantiene más o menos en los parámetros de los años anteriores». A diferencia de ciudades como Madrid o Barcelona, los precios de la vivienda no han subido en nuestra comunidad a niveles de 2008, afirman los agentes. En estas ciudades la demanda ha bajado con el Covid e, inevitablemente, también los precios. Un contexto diferente al nuestro pues la demanda en Murcia ha continuado igual. Centrándonos en la capital de nuestra Región, la alta rentabilidad de comprar viviendas para después alquilarlas ha despertado el interés de los pequeños inversores . «Desde la compra para los hijos y alquilarla mientras son pequeños»- apunta la asociación- «hasta para la mera inversión dada la escasa rentabilidad de otros medios». El perfil de los grandes tenedores que invierten en el alquiler aún es muy minoritario para ellos. Este tipo de entidades «ven a Murcia como un mercado más». Pese a esto, consideran positivo para el mercado de la ciudad la presencia de los llamados ‘Build to Rent’, corporaciones que hacen viviendas nuevas exclusivamente para alquilar y que podrían aumentar la escasa oferta en nuestra capital. Conciben la limitación por ley de los alquileres como algo negativo. Consideran que el efecto sería el contrario al esperado, puesto que si se regulan los precios «lo único que conseguirían es que la oferta baje». Ante una oferta baja, los arrendadores se volverían «más exigentes con los perfiles de los posibles inquilinos». Condenarían a las personas más necesitadas a no poder encontrar una vivienda, valora la asociación.