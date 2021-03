Las amenazas climáticas van a alterar nuestro modo de vida y provocar importantes daños en el sistema socioeconómico: en las infraestructuras, los ecosistemas, la salud, los recursos hídricos y energéticos, la agricultura, la ganadería, la pesca, repercutiendo directamente en la provisión de servicios ecosistémicos y el bienestar humano. El sur de la península ibérica y, más concretamente el Levante y la Cuenca del Segura, es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. En la UMU han programado para este mes dentro del ciclo ODSesiones una veintena de actividad para comprender y saber cómo combatir la crisis climática.

¿El cambio climático es irreversible? ¿Hasta qué punto, dado hasta dónde hemos llegado alterando el clima del planeta, tendremos que convivir con algunos efectos de esta crisis medioambiental?

El cambio climático es una consecuencia del calentamiento global del planeta provocado, especialmente, por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. En la historia de nuestro planeta hemos visto ciclos de calentamiento y enfriamiento de forma natural que han necesitado millones de años para suponer la extinción de especies; en la situación actual, el aumento de la temperatura del planeta está provocando variaciones en el clima que, de manera natural, no se producirían y que puede suponer cambios importantes en unos cientos de siglos, amenazando nuestra forma de vida, especialmente la de los grupos más vulnerables, y el futuro de nuestro planeta. Aunque científicos y organizaciones no gubernamentales vienen avisando desde hace décadas del cambio climático y de sus consecuencias, no ha sido hasta finales del siglo XX cuando se ha empezado a tomar conciencia del problema real y a aplicar medidas correctoras, al ser sus consecuencias evidentes y claramente perceptibles, impactando directamente en nuestro modelo socioeconómico. El cambio climático es una realidad que va a tener implicaciones inevitables en el planeta provocando un cambio global. En nuestra mano está el minimizar sus consecuencias más severas reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzando su resiliencia. Tenemos trabajo por delante para conseguir que los efectos del cambio climático no sean irreversibles.

¿Qué aspectos del cambio climático preocuparían más si nos centramos en la Región de Murcia?

La Región de Murcia, de clima mediterráneo semiárido, será una de las regiones más afectadas, principalmente, por el aumento progresivo, a lo largo del siglo XXI, del valor medio anual y estacional de la temperatura máxima, las olas de calor, las precipitaciones intensas y la disminución de precipitaciones. Aquellos ecosistemas que están en peligro, como es el caso del Mar Menor, son especialmente vulnerables al cambio climático. El cambio climático afectará a la distribución y a la densidad de las poblaciones de distintos vectores de enfermedades humanas, transmitidas por mosquitos (dengue, fiebre amarilla, fiebre del Nilo, chicunguña y fiebre del Zica). En la Región de Murcia, el mosquito tigre asiático, que tiene una considerable capacidad vectorial de enfermedades humanas, muchas de las cuales antes se restringían a las regiones tropicales, parece haber encontrado un ambiente favorable para su establecimiento y expansión. Las elevadas temperaturas y especialmente las olas de calor tendrán efectos en la salud especialmente en ancianos, niños o en personas con enfermedades circulatorias o respiratorias previas o en las que concurren otros factores que las hacen más vulnerables, como son la obesidad, la deshidratación o el alcoholismo, entre otros. También tendrán efectos importantes sobre los ecosistemas incrementando su grado de aridez y desertización. La disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura provocará cambios y/o pérdida de biodiversidad, debilitamiento de la masa forestal e incremento de la propagación de enfermedades/plagas, eutrofización de masas de aguas superficiales, disminución de las reservas de agua y, por tanto de su disponibilidad, reducción de caudales superficiales y mayor duración del estiaje de ríos y arroyos, contaminación de acuíferos y perturbaciones en el equilibrio ecológico de los ríos, pérdida de tierras aptas para cultivo por falta de humedad, salinización y desertificación del suelo, disminución del rendimiento y empeoramiento de la calidad de los cultivos, disminución de la actividad fotosintética, debilitamiento de las especies de cultivo e incremento de la propagación de enfermedades, hongos y plagas por estrés hídrico y la activación de incendios. Las precipitaciones intensas provocarán inundaciones y daños en los sistemas de drenaje, así como deterioro de las infraestructuras y edificios asociadas a deslizamientos y erosión por lluvias torrenciales.

¿Qué papel deben afrontar las empresas murcianas que con su actividad contaminan el medio ambiente? ¿Cómo se reduce una huella tan grande?

Las empresas de la Región tienen un papel esencial, tanto las más grandes, responsables del 50% de las emisiones de CO2, como las pequeñas empresas industriales, agrícolas o de transporte que, en conjunto, emiten el otro 50%. Las empresas tienen que adoptar medidas para eliminar las emisiones de gases de sus operaciones y cadenas de suministro, al tiempo que les surgen nuevas oportunidades de mercado.

Para solucionar esta crisis, la sociedad tendría que alterar muchos de sus hábitos. ¿De cuáles estaríamos hablando?

Somos una población cada vez más numerosa que necesita cada vez más recursos, con una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Muchas de las actividades cotidianas de nuestra sociedad se basan en la quema de combustibles fósiles que permite generar la electricidad, la calefacción, el transporte (vehículos, aviones, barcos, ) y la mayor parte de la industria al tiempo que libera los gases de efecto invernadero. En la liberación de gases de efecto invernadero colabora también otras actividades como la ganadería y la agricultura. En esta situación, a nivel institucional e industrial, hay que encontrar el equilibrio entre el desarrollo basado, exclusivamente, en el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza (sin olvidar la inclusión social) para reducir los efectos sobre el clima y sobre el cambio global. A nivel individual hay pequeñas actuaciones que pueden suponer un importante logro a nivel mundial como utilizar productos reutilizables, ahorrar electricidad y agua tanto en los hogares como en los lugares de trabajo y ocio o mejorar el aprovechamiento de la ropa o los recursos tecnológicos.

Si hemos adaptado las líneas de investigación científicas a la covid en el último año, ¿deberíamos hacer lo mismo con el cambio climático?

La covid-19 nos lo ha puesto muy difícil como sociedad, en primer lugar, desde el punto de vista sanitario, afectando, a continuación, nuestro modelo económico y social. Las consecuencias están todavía por evaluar. La covid-19 ha generado una respuesta inmediata y urgente de todos los actores sociales ya que ha puesto en peligro de muerte nuestra vida y la de nuestra sociedad, de un día para el siguiente. Ha habido una respuesta unánime de la clase científica para conocer mejor la enfermedad, el virus y cómo combatirlo. Han sido muchos los grupos de investigación de todo el mundo y muchos los recursos sanitarios y económicos que los países han puesto al servicio de la investigación para hacernos salir de la pandemia. El cambio climático, sin embargo, se ha ido produciendo lentamente en las últimas décadas, aunque en los últimos años se ha ido acelerando tanto sus causas como sus efectos, siendo especialmente importantes en países en desarrollo. Para combatir el cambio climático necesitaríamos una respuesta similar a la que hemos tenido para la covid-19, siendo también imprescindible la colaboración e investigación internacional, así como la solidaridad. Sin embargo, de momento, no parece que esta sea la situación, simplemente porque parece que no terminamos de creernos la gravedad del cambio climático.

¿Desde la universidad cómo se afronta este reto?

El ODS13: Acción por el clima nos ha hecho reflexionar sobre el papel de la universidad en la emergencia climática que vivimos. En la programación del ODS13 han colaborado la Facultad de Biología y la de Facultad de Matemáticas, organizando más de 20 actividades que se han distribuido desde el jueves 4 de marzo hasta el miércoles 24 de marzo. El programa ha sido ambicioso y ha tratado el problema climático desde diferentes puntos de vista haciendo hincapié en la reforestación, la agricultura, el turismo, el margen de actuación, cómo hemos llegado a esta situación, el nuevo modelo social, el consumo responsable, las estrategias de adaptación, los modelos matemáticos para la predicción del clima, los residuos cero, los modelos de negocio, los bosques tropicales y las emisiones de gases con efecto invernadero. También se ha tratado la acción medioambiental en el Mar Menor con una perspectiva de género. Tras el ODS13: Acción por el clima, la universidad puede y tiene que desempeñar un papel importante para propiciar que se tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. También tiene una importante tarea mejorando la educación y la sensibilización tanto a nivel individual como institucional. Puede emprender varias acciones entre las que se podría incluir el compromiso ético con el Medio Ambiente de sus profesores, personal de administración y servicios y estudiantes, la inclusión de la competencia acción por el clima, al menos, en algunos títulos oficiales, el diseño de planes de estudios que especialicen a los estudiantes en las causas y efectos del cambio climático, la preparación y defensa de TFG y/o TFM sobre acción por el clima, o la creación de una cátedra de acción por el clima con una finalidad ambiental, institucional y empresarial. La universidad dispone de dos elementos esenciales para afrontar este reto, capacidad para generar conocimiento científico, económico y social, así como la juventud de sus estudiantes.