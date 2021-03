7.005 de las 8.460 hectáreas de regadío sin derecho de aprovechamiento de agua que se ubican en el Campo de Cartagena ya cuentan con una denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Segura tras ser inspeccionadas en los últimos meses y años por los agentes medioambientales. El organismo de cuenca, que redujo la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor de 9.500 a 8.640 hectáreas, señala que una vez comprobados los datos del titular de los cultivos sin derecho de riego, se han incoado expedientes sancionadores por 5.952 hectáreas hasta principios de marzo, de las cuales 2.964 hectáreas tienen ya resolución sancionadora y 2.988 se encuentran en trámite el expediente sancionador.

En total, el organismo de cuenca manifiesta que a la Comunidad Autónoma ya se han remitido 129 expedientes sancionadores, cinco más que los últimos datos facilitados en diciembre, con resolución sancionadora firme en vía administrativa, por un total de 2.236,19 hectáreas.

A principios de marzo, la Comunidad informó que ya hay 22 expedientes con resolución firme para que los propietarios restauren sus terrenos y devolverlos a su estado original. Otros 50 ya están iniciados y 65 en trámites previos a la apertura de expediente.

La CHS indica que las inspecciones todavía no han terminado y estiman que estas labores sobre el terreno estarán terminadas en diez meses por parte de los Agentes Medioambientales. «una vez se disponga de todos los boletines de denuncia y realizado el trabajo de oficina será necesario otro año para la completa tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores. No obstante eso no significa que no se siga inspeccionando la zona, para comprobar si se ha dejado de regar en las superficies sin derechos inscritos en el registro de aguas», señalan desde la Comisaría de Aguas. En diciembre la Confederación destacó que de los expedientes abiertos para sanción, se había constatado que 500 hectáreas de las 8.460 habían dejado de regar, o no se encontraban en riego en el momento de las inspecciones. A día de hoy esa cifra es similar, señalan, «pero nada más que representan a esos 65 expedientes iniciales de 2018 sobre un total aproximado de 1000 hectáreas denunciadas inicialmente».