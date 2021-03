Según los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la molienda de sulfato cálcico a tamaño de micras, un producto natural y utilizado en la agricultura tradicional, ha demostrado ser una alternativa viable, ecológica y más económica para aportar calcio a los cultivos agrícolas sin añadir un exceso de nitratos. Esto ayudaría, por tanto, a corregir los problemas medioambientales generados en la comarca del Mar Menor. Gracias al micronizado del sulfato cálcico, dados los problemas de solubilidad de este producto, se ha podido desarrollar un protocolo de aplicación en riego por goteo.

Investigadores agrónomos de la UPCT han comprobado durante el cultivo del pimiento de invernadero cómo la aplicación del sulfato cálcico micronizado logra rendimientos y calidad similares al nitrato cálcico.

«El calcio es un elemento fundamental para las plantas y determinante para la textura de los productos agrícolas», explica el profesor Francisco Artés Hernández, catedrático del departamento de Ingeniería Agronómica de la UPCT. «Nuestra propuesta es añadir el calcio mediante sulfato cálcico cuando no sea necesario aportar más nitrógeno al cultivo, dado que no es contaminante y que no afecta en el rendimiento de la producción, calidad, vida comercial, ni en los niveles de nutrientes del producto», detalla el catedrático.

Además, «el sulfato cálcico es un producto natural, apto para cultivos de agricultura ecológica, con un coste inferior y con efectos ambientales muy positivos, reduciendo la salinidad del suelo y mejorando su estructura», resalta Francisco Artés Calero, catedrático emérito de la UPCT.