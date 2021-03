El personal sanitario del Servicio Murciano de Salud tiene hasta mayo para gastar los días libres pendientes del pasado año tras suspender el enero todos los permisos, vacaciones y licencias de estos profesionales para hacer frente con todos los recursos humanos la tercera ola del coronavirus. Debido a esta suspensión, en febrero, cuando la incidencia del virus bajó en la Comunidad, el SMS reanudó los permisos y alargó hasta mayo la posibilidad de utilizar los días de vacaciones que los sanitarios acumulaban de 2020, ya que muchos de ellos no se utilizaron entonces por la presión asistencial.

Con la vista puesta en la cuarta ola, estos días y durante las próximas semanas los servicios sanitarios de los centros del SMS han organizado turnos para agilizar el uso de estos días libres, aprovechando también el periodo vacacional de la Semana Santa, porque esperan que para después de estos días festivos la incidencia del virus vuelva a subir. Que se produzca esta situación ya lo dan por hecho y el personal del SMS quiere aprovechar estos días para «descansar y reponer fuerzas», señala Vladimir Salazar, especialista del servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de la Arrixaca y vocal de la Sociedad de Medicina Interna de la Región de Murcia.

En su servicio se han programado dos turnos para poder disfrutar de las vacaciones pendientes y llegar «con ánimos para afrontar una posible subida de la presión hospitalaria» tras las vacaciones de Semana Santa y, en el caso del municipio de Murcia, de las Fiestas de Primavera. «Tenemos una incidencia estable en estos momentos y estamos aprovechando».

En los centros de salud la tónica continúa con el reparto de días libres pendientes entre los sanitarios estas próximas semanas. La reorganización de turnos está siendo esencial para llegar a mitad de abril con el personal disponible. En el hospital Reina Sofía de Murcia, Enrique Bernal, médico especialista en Enfermedades Infecciosas, señala que ahora se están repartiendo los días libres pendientes hasta la semana de Fiestas de Primavera de Murcia.

«Hay que aprovechar ahora que la incidencia está estable», remarca el médico, que se remite a los datos para constatar que, por ejemplo, la cuarta ola puede llegar en pocas semanas con el puente de San José por delante y que la tasa R0, la que mide el número de contagios que puede producir una única persona y que se debe mantener por debajo de 1, está ahora mismo en la Región de Murcia en el 0,89.

Frenar la pandemia

Las primeras medidas tomadas para Semana Santa por las comunidades autónomas «son lógicas e interesantes», señala Bernal. «Estamos teniendo un descenso de ingresos hospitalarios pero esperamos un repunte de positivos para Semana Santa». No se prevé que se reproduzca el mismo escenario que en navidades; las medidas en un principio tomadas por la Región de Murcia tendrían que evitarlo, «pero tenemos el problema de la variante británica». Esta variante se cree que ya es predominante en el territorio murciano y que en zonas como los municipios del Mar Menor ya supone el 90% de las muestras recogidas en la detección de la covid-19.

«Tememos que no se cumplan las medidas de restricción de la movilidad», remarca Bernal. Las reuniones sociales están prohibidas entre no convivientes dentro de las viviendas y se esperan que se trasladen a entornos como el de la hostelería, donde se permiten mesas de cuatro personas tanto en terrazas como interiores. «Si empezara a subir la incidencia de casos en la Región, se podrían plantear medidas restrictivas, que conocemos que han funcionado, lo antes posible, para que no pase como en navidades».

El porcentaje de gente vacunada, todavía bajo en la Región, no permite incluirse como factor que frene la dispersión del virus: «En el momento en el que empiecen a subir los casos veremos los efectos de la campaña de vacunación», señala el médico del Reina Sofía en referencia, por ejemplo, a la incidencia del virus en un sector poblacional como pueden ser los jóvenes al avanzar la inmunización entre los más mayores. Además, espera que ocurra lo mismo con las hospitalizaciones y que no lleguen pacientes de avanzada edad.