Los traumatólogos alertan de que un mayor número de pacientes acuden a la consulta con diversas fracturas en brazos y piernas por haber sufrido un accidente con un patinete eléctrico, bien por haberse caído mientras conducía este vehículo o por haber sido atropellado por uno de estos en plena calle.

«Cuando son caídas suelen ser relativamente leves, se ven bastantes contusiones y algunas fracturas de miembro superior sobre todo en los conductores de patinete. Hemos asistido a fracturas de todo tipo: de muñeca, codo, tobillo e incluso de la columna cervical», asegura Juan Reyes, jefe del Servicio de Traumatología del Área II de Salud (Cartagena).

Asimismo el especialista también apunta a que se han producido algunos traumatismos craneales: «Hay pacientes en los que el impacto o atropello puede causar una lesión seria. Los casos más habituales que hemos atendido han sido fracturas a la altura de la muñeca y fracturas de cadera en personas que han sido atropelladas o golpeadas; sobre todo si son personas mayores».

También el traumatólogo Juan José López (@drlopezmartinez), del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, sostiene que sobre todo ha tratado a pacientes atropellados, aunque también hay bastantes caídas que pueden ser graves por la falta del uso de casco: «Puede haber traumatismos cranoencefálicos, al igual que si se cayesen de una moto. También se pueden producir incluso colisiones con coche. Se están viendo más fracturas al nivel de la muñeca y del tobillo. Son las dos articulaciones más afectadas y la gran mayoría acaban en operación», según López.

Para poner fin a estos problemas, los traumatólogos plantean que se realice una regulación real: «No puede ser que por algunos sitios el patinete eléctrico circule por el carril bici, por la carretera o por la misma acera con los peatones», denuncia López, quien, además, indica que sobre todo las fracturas se vienen observando tras la época navideña: «Hay muchos padres y familiares que regalan a sus hijos patinetes».

Además, este traumatólogo avisa de que, antes de comenzar a circular con este vehículo por grandes ciudades, se debería de entrenar un poco antes con él: «No es tan fácil como coger el patinete y circular por Murcia con los posibles riesgos que puede tener. Hay que entrenarlo para estar habituados a su manejo», asegura.

También el jefe del Servicio de Traumatología en Cartagena se manifiesta en este mismo sentido: Es un medio de locomoción «que tiene, por ahora, cierta inestabilidad e inseguridad». «Su uso se está extendiendo a todas las ciudades y no está regulado; algunas ciudades han implementado el uso del casco para el conductor, pero nada más. Mientras tanto, el resto de órganos del cuerpo no están protegidos contra las caídas y los atropellos. Hay que tener en cuenta que son dispositivos de locomoción que pueden alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora y que el patinete es silencioso: no se oye y las posibilidades de atropello son importantes, sobre todo para las personas mayores».

La DGT se pone seria

Precisamente a comienzos de este año, ante el elevado número de accidentes en los que se ha visto involucrado el patinete eléctrico, la DGT ha decidido tomar cartas en el asunto para regular su uso y establecer una normativa legal clara. Entre las nuevas regulaciones para el uso de estos Vehículos de Movilidad P5ersonal (VMP), destaca la obligatoriedad de solicitar una certificación de circulación y así garantizar que se cumplen los requisitos técnicos para poder usarlos.

Además, quedan sujetos a las mismas leyes de tráfico que los conductores de coches o motocicletas: solo podrán circular por carreteras, por lo que se prohíbe su uso y estacionamiento no solo en aceras, sino también en carriles bici o vías interurbanas. La velocidad máxima que podrán alcanzar será de 25 kilómetros por hora.

El 25% de los lesionados pasan por el quirófano

Uno de cada cuatro accidentados en patinete eléctrico necesita cirugía y solo uno de cada cinco conductores de este tipo de vehículo personal lleva casco en el momento del accidente, según un estudio del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital del Mar de Barcelona. El trabajo ha desvelado que el 95% de los lesionados eran los conductores y que en el 85% de los casos el accidente era a causa de una caída, el 11% un choque con otro vehículo y el 4% un atropello.