«Estoy convencido de que vamos a llegar a acuerdos concretos y a impulsar las medidas que sean necesarias para afrontar la segunda parte de la legislatura, mirando a todos en la cara, sabiendo que podemos confiar en el otro». El presidente de la Región, Fernando López Miras, fue el último intervenir en la Asamblea Regional antes de que se votase la moción de censura contra él y su equipo de Gobierno.

Sabedor de que la moción de censura para apartarlo a él de la presidencia no iba a salir adelante, Miras hizo alarde de un discurso triunfalista que arrancó los aplausos de los diputados populares y atizó a los proponentes de la propuesta sometida a debate durante estos días y que provocó un verdadero terremoto político tanto en la Región como a nivel nacional.

«En los momentos más duros suceden las decisiones más valientes», anunció el presidente regional, quien aseguró que su Gobierno tomará las distintas medidas que sean necesarias para lograr salir de la crisis sanitaria del coronavirus y dar un impulso al crecimiento del sector económico murciano.

«No hay nada más importante en la vida de una persona que el servicio a los demás. Somos hombres y mujeres de honor, de lealtad a la palabra dada. Debemos poder mirar a las personas a la cara cuando salimos a la calle y tenemos que ser coherentes con aquello que prometimos», espetó.

Según Miras, la Región atraviesa el momento «más duro» desde la Constitución de 1978 porque la pandemia «ha quitado la vida de 1.547 de los nuestros». «No debe existir una ocupación más importante de un Gobierno que luchar sin descanso para evitar que haya una cuarta ola» de la pandemia del coronavirus, precisó.

Asimismo el jefe del Ejecutivo murciano hizo mención a que «algunos -en referencia al líder socialista Diego Conesa y a la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal- entendieron que el Gobierno y la Región tenían que estar a su servicio, además en plena pandemia».

«Decidieron pasar por encima de ellos para colocarse en su sillón. Se han retratado. Ha quedado claro que el bienestar y la vida de los murcianos no son prioridades para ustedes», apuntó. López Miras aseguró durante su intervención que el intento de PSOE y Cs para apartarlo de la presidencia ha sido «una irresponsabilidad».

Continuó explicando que «es el momento de mirar hacia adelante, de centrarnos en lo importante», antes de dar las gracias a los tres diputados de Vox expulsados así como a los tres disidentes de Cs que le mostraron su apoyo por creer «en la libertad de esta propuesta frente al Gobierno armado de Pedro Sánchez».

Volvió a recordar a Diego Conesa que seguirá siendo el líder de la oposición durante mucho tiempo en «la mejor tierra del mundo». «Un millón y medio de personas tienen la suerte de haber nacido o de haber vivido aquí. A ellos les debemos todo y se merecen todo nuestro respeto y nuestra entrega absoluta. Este Gobierno cuenta con todos y necesita de todos aquellos que creemos en la Región y en la libertad», concluyó Miras.

Segado acusa a Martínez Vidal de haber partido a Cs "por la mitad"

El portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, manifestó en su intervención que «los hechos nos han dado la razón», dado que «la moción de censura estaba abocada al fracaso, no tenía recorrido». «La Región le ha dado un portazo a las políticas de Pedro Sánchez: Iván Redondo, el estratega, en la Región de Murcia la ha pifiado», recalcó. «Cegados por echar al PP, se pusieron en manos de una traidora sin escrúpulos a la que solo le guía la ambición personal», aseveró, en referencia a Martínez Vidal, a la que acusó de «partir a Ciudadanos por la mitad». Tiró de ironía para hablar de «resultado encomiables» y rememoró que Vidal era «consejera del Gobierno que ahora censura». «Se ha cargado usted a su partido por sus ansias de poder, por un despacho y por un coche oficial. Esa es la realidad, señora Martínez Vidal. A usted ya no la quieren ni en su partido, donde su presidenta, Inés Arrimadas, no quiere saber nada de usted».