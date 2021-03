El sino de la Región de Murcia en estos tiempos de pandemia era tener un Gobierno Frankenstein. Desde el momento en el que el transfuguismo entró en juego, el resultado estaba destinado a ser kafkiano.

Cuatro tránsfugas

La posibilidad más remota era que la moción de censura la ganara Cs y el PSOE. Ana Martínez Vidal, con sus dos diputados fieles, se convertiría en presidenta de los murcianos con el apoyo del PSOE, Podemos y tres expulsados de Vox. Ni de izquierdas ni de derechas, pero con pin parental.

Pero no. A Martínez Vidal no la apoyó ni siquiera el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, que decidió abstenerse en la votación. Tontería esa, ya que cualquier cosa que no sea un ‘sí’ no suma para que prospere la moción de censura. De tres han pasado a cuatro tránsfugas murcianos en la formación de Inés Arrimadas. El portavoz naranja en la Asamblea, Juan José Molina, afirmó en la rueda de prensa posterior al espectáculo que ya se sentarían a hablar con Castillo y que preferían no tomar ninguna decisión «en caliente». El día no iba a mejorar para él, ya que se le rompió el paraguas al abandonar el Parlamento y llovía a cántaros.

Cinco ‘independientes’

Desde que anunciara Juan José Liarte, portavoz de los «libres de Vox», que no apoyarían la moción de censura, lo único que se permitía desvelar era que estaba negociando con el PP las «líneas programáticas» de los dos años de legislatura. Nunca rechazó la idea —al menos, en privado— de que les gustaría entrar en el Gobierno. Dicho y hecho. Si el miércoles no fue hasta las 15 horas cuando decidió hacer público el sentido del voto de los tres de su grupo, una hora después de que se diera por terminada la actividad en la Asamblea y la mayoría de periodistas ya hubieran abandonado el Hemiciclo, ayer hizo lo propio y no fue hasta las 16 horas cuando se atrevió a desvelar que su entrada en el Ejecutivo de Miras era ya casi segura. A muchos se les atragantaron las migas, que para eso llovía.

La foto de familia del Ejecutivo de la «libertad», que presentaba Miras el pasado viernes tras desactivar la moción de censura al incluir a los tres tránsfugas, no ha durado ni una semana y todo parece indicar que a Esperanza Moreno le van a agradecer los servicios prestados en poco tiempo.

A tiempo de la votación, el secretario general de los populares, el ciezano Teodoro García Egea, llegaba a Cartagena acompañado por su número uno, Pablo Casado, dispuesto a celebrar ante las cámaras y sus compañeros del PP que su buena gestión de la crisis ha conseguido la continuidad de López Miras en el Palacio de San Esteban. Nadie le puede quitar mérito. Cuatro tránsfugas y tres votos a favor extra.

Casado, que no se hubiera acercado a la ciudad portuaria si no llega a tener la victoria asegurada, defendió que Murcia era así el origen de la «reunificación del centroderecha». A esto se refería. El Gobierno de López Miras estará compuesto por cinco consejeros populares y cinco de ninguna parte. ‘Fifty-fifty’.

Protocolo covid

«Votos emitidos, 45; votos a favor, 21; votos en contra, 23; abstenciones, una». Con esta frase del abstencionista Alberto Castillo la euforia llenaba los corazones de los 16 diputados populares y de los trabajadores del Grupo Parlamentario, así como de los miembros del PP que por allí rondaban.

Fernando López Miras e incluso Pablo Casado subrayaron lo «inoportuna» e «irresponsable» que era la moción de censura para cambiar el Gobierno en plena pandemia. Pues la imagen que se vivió entonces en el salón de plenos, que se trasladó precisamente al Patio de los Ayuntamientos para permitir que todos los parlamentarios pudieran acudir respetando las medidas de protección ante la covid, fue esperpéntica.

Decenas y decenas de personas, gran parte de ellas del gremio periodístico, se agolpaban sobre la figura del presidente del PP, que acudió a agradecer en persona a todos aquellos que habían hecho posible que decayera la moción de censura. Llegó a hacer hasta calor.

Hasta tuvo que intervenir desde su sillón el presidente de la Asamblea para rogar a gritos que se respetaran las distancias de seguridad.

«Habéis dado una lección a toda España, muchas gracias y mi enhorabuena», fueron las palabras exactas que le dedicó a Isabel Franco. También se acercó a Juan José Liarte, colaborador necesario. La reunificación, que no reconquista, es lo que tiene.