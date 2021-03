El líder del PSOE en la Región, Diego Conesa, empezó su intervención antes de la votación de la moción de censura dirigiéndose al presidente López Miras para decirle que «el peor signo de degradación que puede alcanzar un político es perder la noción de la realidad». «Todavía es usted joven, no sabe qué es ganarse la vida fuera de la política. El poder le ha aislado de la vida real, necesita ver lo que pasa en la Región fuera de su despacho oficial», precisó.

«La imagen de esta Región ha sido corrompida por usted», soltó el líder del PSOE al actual jefe del Ejecutivo, y consideró que desde que saltó el escándalo de la moción y luego la actitud de los tres díscolos de Cs, «somos objeto de mofa a nivel nacional».

Citó la Biblia, en concreto el Evangelio de San Mateo, para remarcar a sus adversarios políticos que «ustedes están haciendo de esta casa una cueva de bandidos», un pasaje que en las Sagradas Escrituras trata sobre la expulsión de los mercaderes en el templo que llevó a cabo Jesucristo.

«Hemos salido en todos los medios de comunicación de España porque aquí se ha vacunado hasta el tato. La imagen de la Región de Murcia, la mejor tierra del mundo, no es buena cuando todos los meses tenemos una noticia sobre explotación laboral en el campo», hizo hincapié.

En su intervención, dedicó buena parte del tiempo a los que considera «tránsfugas, corruptos». «La vergüenza les acompañará para siempre», subrayó, dirigiéndose a Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez.

Apuntó que «la película de la década es ‘el francazo’». «Señora Franco, ¿qué políticas de igualdad o LGTBI va a hacer estos meses? Cámbiele, por favor, el nombre a su consejería».

«Señor Álvarez, vaya mutación la de usted: de vender chorizos toda la vida a ser un chorizo», dijo al otro diputado. Entonces el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, cortó la intervención del líder del PSOE y manifestó que no iba a consentir «faltas de respeto». «En términos coloquiales, el transfuguismo y la corrupción son choriceo, tanto del comprador como del vendedor», matizó entonces Diego Conesa.

A la ahora consejera de Industria le indicó que a la Región «la has vendido de nuevo». «Cómo apesta todo, señora Valle», destacó. «¿Merece la pena tanta indignidad por seis meses de consejería?», preguntó en voz alta.

Ve al PP "capaz de todo" para tumbar la moción del Ayuntamiento

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha asegurado este miércoles, tras fracasar la moción de censura que ha presentado su partido y Cs al Gobierno regional, que ve al PP «capaz de todo» para mantener el Gobierno local en el Ayuntamiento de Murcia.

«Sé, y me consta, que van a hacer todo lo que puedan por que no triunfe», ha afirmado al ser preguntado por si temía que no saliera adelante la moción de censura presentada por socialistas, naranjas y Podemos en el Consistorio murciano para desbancar al alcalde, José Ballesta.

El debate y votación de la moción de censura en el ayuntamiento de Murcia tiene previsto celebrarse en un pleno extraordinario el 25 de marzo, y cuenta con la firma de los 15 concejales de PSOE (9 ediles), Cs (4) y Podemos (2), que representan la mayoría absoluta de la corporación.

Al respecto, Conesa ha indicado que tiene ese «temor» tras ver cómo el Partido Popular ha «comprado las voluntades» de tres diputados tránsfugas de Cs para que votaran en contra de la iniciativa que firmaron.