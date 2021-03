La Guardia Civil reforzará durante este puente de San José los límites de la Comunidad para asegurar el cumplimiento del cierre perimetral regional con el objetivo de que se eviten los desplazamientos tanto de los habitantes murcianos a otras comunidades limítrofes como de los posibles visitantes que se la ‘jueguen’ a pasar estos días en la Región, algo que está prohibido en estos momentos.

Los efectivos de la Benemérita en la Región están inmersos hasta el próximo domingo 21 de marzo en un dispositivo especial de seguridad con más de 170 controles, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia.

Precisamente el consejero de Salud, Juan José Pedreño, exigió el pasado miércoles tras la reunión del Consejo Interterritorial que se coordine «un dispositivo especial para el puente de San José y Semana Santa, que sea capaz de asegurar este cumplimiento».El plan pretende que se garanticen las restricciones impuestas en la Región.

Asimismo los efectivos de la Policía Local seguirán realizando su servicio en la ciudad para garantizar que se cumplen otras medidas, como el toque de queda a partir de las diez de la noche y hasta las seis de la mañana, o que no se produzcan posibles fiestas o reuniones entre personas no convivientes. Cabe recordar que el Gobierno regional decidió esta semana prohibir los encuentros entre las personas no convivientes en casas ante la posible llegada de una cuarta ola de la pandemia del coronavirus, ya que, como marca la tradición, muchas familias se juntan en casa para celebrar hoy el Día de San José o el Día del Padre.

Precisamente la Dirección General de Tráfico (DGT) alertó ayer de los primeros atascos en la Región con motivo del puente de San José. En concreto, se congestionó la circulación en la A-7, en Alcantarilla, en dirección a la capital murciana, y hay retenciones en la A-30, en Espinardo y en el barrio de San Andrés, en ambos sentidos. Junto a la Región, Madrid también registró problemas de tráfico en el inicio de los días festivos.