María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea, se imaginaba estos días a Clint Eastwood en ‘Sin perdón’ (Unforgiven, 1992) entrando en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y preguntando aquello de «¿Quién es el dueño de esta pocilga?». Los que mandan, para ella, «son los que mueven los hilos en la Región sin presentarse a las elecciones».

Esté quien esté en el ‘establishment’, no se puede negar que la imagen que da la política murciana y, si me apuran, la nacional, desde que la semana pasada se presentó la moción de censura da cierto pavor. Ayer se comenzó a debatir una moción de censura que, ya de entrada, estaba destinada al fracaso. El Gobierno alternativo al actual estaría compuesto por un partido en plena descomposición, Ciudadanos, y PSOE. Sin embargo, como los naranjas no suman tras salirles tres tránsfugas, necesitaban el apoyo de los diputados expulsados de Vox. Ellos prefieren que les llamen «libres». Evidentemente, ayer ningún partido reconocía abiertamente estar negociando con los exmilitantes del partido de Santiago Abascal. El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte (líder de los «libres»), muy considerado, no quiso llevar la contraria a nadie, aunque reconoció que estaba negociando a dos bandas.

Lógicamente, al final se decantaron por el lado que más les hace tilín y no habrá moción de censura. Eso sí, el Gobierno ahora lo forma el PP con los tránsfugas, que no se consideran tal. Para que no se lo digan a la cara, Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez decidieron abandonar la sesión tan pronto como el portavoz de su —por poco tiempo— partido, Juan José Molina, subía a la tribuna. «¡Hasta luego!», se despedía el dirigente naranja.

Lo que no pudieron hacer fue ausentarse de todo el Pleno, por lo que tuvieron que oír cómo Diego Conesa, Ana Martínez Vidal y María Marín les recordaban su nueva condición. Esta última, además, hizo una lista de todo lo que les estaban llamando en los últimos días: «Sinvergüenzas, traidores, ratas, vendidos, soplones, chivatos, saínos, desleales, felones, inmorales, deshonestos, pútridos, sanguijuelas...» No se dejó ni uno. Marín estaba encantada asistiendo al desmoronamiento de un proyecto de su socio natural (PSOE) que no contaba con ellos. No faltó una reprimenda a Conesa del tipo «ya te lo dije».

Se vivió cierto susto cuando el dirigente socialista, desatado en un intervención en la que llamó «corruptos» varias veces a los populares, anunció que el plan de López Miras es tumbar la moción para convocar elecciones en octubre. Otra vez. El PP lo negó por activa y por pasiva. Lo que es seguro es que, mientras no se modifique el Estatuto del Presidente, eso no pasará.