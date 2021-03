El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, subió ayer a la tribuna con la artillería preparada para atacar a los artífices de la moción de censura seguramente fallida que se vota este jueves.

A Ana Martínez Vidal intentó desmontarle el discurso en el que acusa a los consejeros de Miras, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, de haber sido «inmorales» al haber abandonado la disciplina de partido. «Señora Martínez, aquí no hay más tránsfuga que usted, no hay nadie que haya incumplido su palabra más que usted. Usted ha decidido abandonar todo principio, vulnerando así la confianza depositada en usted por los ciudadanos de esta Región, que ahora ya saben el peligro que supone no estar en guardia permanente contra sus tejemanejes».

A su crítica contra la coordinadora autonómica de Cs suma también la participación del secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, al que no dudó en sacar a relucir que está siendo investigado por prevaricación, ya que, supuestamente, quitó una multa a un miembro de su Gobierno cuando era alcalde de Alhama de Murcia. «Necesitaba un socio, o mejor dicho, un cómplice, para sacar adelante esta traición, y lo ha encontrado fácilmente en un político imputado por corrupción junto a la cúpula de su partido».

Se dirigió directamente al líder de la oposición para recordarle que él es, «de los 45 diputados de esta Cámara, el único presunto corrupto. Es el que más cerca está de ser juzgado y condenado».

Añadió el jefe del Ejecutivo que Martínez Vidal y Conesa «se repartieron consejerías y llegaron al extremo increíble de guardarle una porque está imputado por corrupción».

Volvió a dirigirse a la candidata a ocupar su puesto para asegurar que «su ansia de poder ha terminado por destrozar a un partido —Ciudadanos— en el que hay gente muy válida, muy capaz y muy necesaria que ha demostrado, por encima de todo, su entrega a la Región de Murcia, su valentía y su firmeza». Además, adelantó que esas personas, «a buen seguro, seguirán contribuyendo a hacer mejor esta tierra», unas palabras que pronunció en plena ofensiva popular para atraer a cargos naranjas a sus filas, aprovechando al grave crisis por las que están pasando los de Arrimadas.

Aunque acusó a Vidal de dañar su propio partido, López Miras desveló también que «su aventura ha tenido una consecuencia claramente positiva: hoy el Gobierno de la Región está aún más cohesionado, más comprometido, formado por personas que han querido dar un paso adelante, que han dado un paso adelante y que han antepuesto los intereses de todos los murcianos a cualquier otra artimaña de poder».

La sombra de Pedro Sánchez

Para el presidente de la Comunidad, detrás de la moción de censura a la que se enfrenta está la sombra de Pedro Sánchez. En sus propias palabras, se trata de «una operación urdida en lo más negro de las cloacas de la política, orquestada fuera de la Región de Murcia y contra la Región de Murcia». Esta operación «renuncia a los más básicos principios liberales, beneficiando al comunismo de Podemos y al socialismo sanchista». Como consecuencia, Miras entiende, y así lo expresó, que «el verdadero favorecido de la moción está ocupando un sillón en la Moncloa».

Criticó que la coordinadora autonómica de Cs se decidiera a «romper la baraja» para «echarse en brazos de la izquierda para conseguir un sillón».

En este sentido, Miras considera que el pacto entre PSOE y Cs «ha puesto en evidencia la falta de lealtad y la traición de quienes han querido dinamitar la fortaleza de una región que avanza sin someterse a los dictados del búnker de Moncloa».

Guiño a los expulsados de Vox

Tras las críticas a Martínez Vidal y Conesa, el presidente regional quiso «dar las gracias a los diputados de Ciudadanos, a aquellos que creen en ese proyecto político» y que, tras abandonar la disciplina de partido, le mantienen en el Palacio de San Esteban.

Pero no solo a ellos se refirió. Antes de que los diputados expulsados de Vox anunciaran que votarían ‘no’ a la moción de censura, Miras ya reconocía en el atril «el trabajo del señor Liarte, el señor Carrera y la señora Campuzano antes de la presentación de esta moción de censura, el trabajo desde que se conoció la moción de censura urdida en las cloacas de la izquierda». En ese momento ya adelantaba que los tres díscolos de Santiago Abascal «deben ser esenciales en el proyecto de libertad que presido. Está claro quiénes defendemos la libertad».

Cita de Simón Bolívar

El sistema de gobierno más perfecto es aquel que intentaba alcanzar el mayor bienestar posible, la mayor seguridad social y la mayor estabilidad política. La frase, de Simón Bolívar, se escuchó ayer en la Asamblea Regional y no fue durante el tiempo de ninguna fuerza de izquierdas. Fue Fernando López Miras el que hizo uso de ella para referirse a la gestión de su Gobierno de coalición hasta que Martínez Vidal decidió volarlo todo.

En su opinión, seguía el «camino correcto» para «proteger a los ciudadanos contra el Covid, reducir impuestos y apostar por ayudar a las familias que dependían de trabajos ya en precario». Además, Miras sacó pecho al afirmar que todo esto se hacía «desde el consenso y la estabilidad con nuestro socio de Gobierno».

En su opinión, su exportavoz de Gobierno «se olvidó de que la Región de Murcia nos necesita a todos. Se olvidó de que un millón y medio de murcianos quieren ver a sus políticos trabajando juntos para ofrecerles un mejor futuro».

Mano tendida

Pese a la decepción, el presidente de la Comunidad adelantó que, en su nuevo Gobierno, ningún diputado encontrará «un ápice de rencor ni ganas de ajustar cuentas pasadas, sino todo lo contrario. Tienen mi mano tendida para sumarse al esfuerzo de recuperación, para vencer la crisis y para salir adelante».