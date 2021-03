Quedan pocos meses para que el actual acuerdo sobre el personal docente interino caduque y la Consejería de Educación y los sindicatos ya han tenido una primera toma de contacto para revisar el pacto alcanzado en 2016 y modificar aquellos aspectos importantes que logren unas mejores condiciones labores y de estabilidad para estos trabajadores. La pasada semana Educación reunió a las organizaciones sindicales pero entablar las primeras conversaciones, pero aclaran que todavía no hay nada encima de la mesa.

No hay todavía por tanto un calendario de negociaciones pero Educación ya ha avisado de que quiere el máximo consenso posible con el nuevo pacto, que pasaría por hacer una actualización del acordado en 2016, que contó con la firma de todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación. Los representantes de los interinos apuestan por ampliar las ofertas de empleo público docente para reducir la tasa de interinidad. Este punto pasaría por aumentar al máximo el número de plazas ofertadas en las oposiciones a Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria. Mejorar el sistema de los actos de adjudicación es una prioridad: UGT plantea potenciar la voluntariedad en estos casos y el STERM que se ofrezca más tiempo y que no haya tanta premura en pasar de un interino a otro para ocupar una plaza. «Necesitamos un sistema que no provoque tantas renuncias y que acabe por reducir la burocracia», añaden los sindicatos.

ANPE apuesta, al igual que otros sindicatos, por proteger al personal interino mayor de 55 años, un sector de los trabajadores que es «urgente abordarlo». SIDI inciden en la necesidad de aumentar la experiencia docente, algo a lo que se suma UGT que reivindica «un sistema transitorio que reconozca al máximo» esa experiencia. Añaden la revisión de la concurrencia en distintas listas de especialidades de Secundaria para ofrecer más oportunidades laborales y que los exámenes de las oposiciones no sean eliminatorios, sino que estén reunificados para no reducir las oportunidades de los interinos más veteranos. El actual acuerdo llega a su fin el próximo 31 de agosto de 2021.