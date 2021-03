La plataforma Docentes Unidos denunció ayer la inseguridad que está provocando en los institutos la vuelta de todo el alumnado de segundo de Bachillerato a las aulas y señalan que esta situación es «aberrante» ya que estas clases registran grupos de entre treinta y treinta y cinco alumnos de media, y «pone en peligro tanto a los alumnos y sus familias como a los docentes, cuyo proceso de vacunación ha sido paralizado sin perspectiva inmediata de ser retomado».

No se han planificado nuevos espacios, señalan, ni se cuenta con profesorado extra para dar respuesta a este alumnado, «que está padeciendo la inutilidad de una Administración que los está dejando en la estacada y los mantiene en clara desventaja frente a los estudiantes de otras comunidades autónomas que sí están disfrutando de una enseñanza totalmente presencial con medidas de seguridad desde principio de curso».

Respecto a las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional, la plataforma demanda unos protocolos claros de salud para estas pruebas: «todavía no sabemos cómo se va a organizar este proceso y no obtenemos respuestas por parte de los responsables últimos de esta sinrazón. En caso de que no se planifiquen las medidas necesarias para llevar a cabo esta oposición, demandamos su paralización cuanto antes con el fin de no mantener a los opositores y a sus familias en un estado de ansiedad que se suma al que ya padecen a causa de su inestabilidad laboral, el estrés derivado de la situación en los centros y una pandemia mundial que parece no hacer mella en el empeño de la Consejería de Educación por maltratar a sus trabajadores. Por otro lado, nos tememos que, a causa del retraso en la administración de la primera dosis de la vacuna, muchos de nuestros compañeros opositores se van a ver expuestos a la segunda dosis justo en las fechas de las pruebas en las que se juegan su futuro».

Organización

Docentes Unidos cree necesario que se planifique y se comunique cómo se va a organizar el próximo curso lo antes posible y para ello también piden la reversión de los recortes en educación de 2012, la recuperación de las plantillas con los equipos docentes al completo y un plan para la vuelta a la presencialidad total con todas las garantías de salud para la comunidad educativa.