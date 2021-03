De las dos intervenciones del portavoz parlamentario socialista, Diego Conesa, ayer en la Asamblea durante el debate de la moción de censura, fue la segunda la que sorprendió a propios y extraños por la vehemencia y la intensidad de las acusaciones y los términos que empleó el también secretario general del PSOE en la Región. «Son unos chorizos, quieren comprar voluntades, no sólo con puestos, sino con maletines», gritó exaltado desde la tribuna a los diputados del PP, perdiendo completamente la compostura y arrancando un efusivo aplauso de su bancada y de los dos diputados de Ciudadanos que continúan adelante con el pacto para un Gobierno de coalición.

Durante el primer turno de palabra Diego Conesa se centró en los tres diputados de Ciudadanos, Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez que votarán hoy contra la moción de censura que firmaron la semana pasada. «Escogieron el camino de la vergüenza y se han convertido en tres tránsfugas para toda la vida. Su acción representa la mayor estafa a la democracia. No son disidentes ni rebeldes, son tránsfugas», clamó Conesa, que pidió a los tres políticos que lo miraran a los ojos: «No mancillen más a la Asamblea, ¿quieren pasar a la historia por traicionar a su partido y a la ciudadanía que les permitió estar aquí?, les preguntó Conesa. «A mí no me comprarán nunca. Soy murciano antes que cualquier otra cosa», reivindicó desde la tribuna.

Describió la defensa de la moción de censura como un acto de democracia y de alternativa política legítima «pero comprar voluntades es un acto de infamia». El líder socialista recordó que el presidente regional, Fernando López Miras, heredó la presidencia tras la amenaza de una moción de censura a su sucesor, Pedro Antonio Sánchez, «del que también heredó la idea de que la Región es su cortijo. Vamos a estirar el chicle de la corrupción hasta el final. Han traspasado todas las líneas rojas». Conesa afirmó que hoy en los sillones azules se sienta «la indecencia y la falta de moral de un gobierno corrupto».

También hizo un largo repaso a la gestión política de López Miras, «los dos años que llevamos de legislatura sufren de una ausencia de hoja de ruta y de gestión presupuestaria». La falta de proyecto es otra de las razones que les ha llevado a presentar la moción de censura. «El PP ha estado más preocupado de invisibilizar al PSOE que en buscar nuestro acuerdo», indicó. «No es usted un digno presidente de esta Región», espetó al presidente López Miras.

Durante la última parte de su intervención, el dirigente del PSOE pidió a todos los diputados que «crean en la regeneración y no sólo en el interés personal», que permitan salir de la situación en la que se encuentra la política regional. Si la moción no prospera, «pierden los ciudadanos y nos encontraremos con elecciones a la vuelta de la esquina. ¿No es verdad, señor Miras, que ha pactado elecciones en octubre con Antelo?», preguntó retóricamente al presidente regional.

Por último, agradeció a los dos diputados de Podemos: María Marín y Rafael Esteban su apoyo responsable y lo mismo hizo con los únicos diputados que seguirán apoyando la moción, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, «gracias por mantenerse firmes y aguantar las presiones».

Rueda de prensa

En la rueda de prensa posterior a la sesión de la Asamblea, el líder socialista en la Región, aseveró que durante el debate quedó demostrada la necesidad de apartar al PP del Ejecutivo regional. Quiso dejar claro que hoy no se va a votar ideologías, sino que se tiene que elegir entre «corrupción» y «regeneración», al tiempo que rechazó haber negociado con nadie que no sea Ciudadanos.

En este sentido, insistió en que sólo han llegado a un acuerdo, el presentado este miércoles en sede parlamentaria, con Ciudadanos, pero animó a los demás diputados a que se adhieran al mismo.

Preguntado por una posible negociación, se mostró tajante a la hora de desmentir que hayan negociado con Vox. «Ni hemos negociado, ni lo vamos a hacer», destacó, aunque recordó que tres de los cuatro miembros del Grupo Parlamentario Vox fueron expulsados de la formación política.

En esta línea también rechazó que Vox pueda entrar en un Gobierno de coalición entre Ciudadanos y PSOE, argumentando que «la dignidad es lo último que se pierde en política». Para Conesa, si hoy no prospera la moción, «habrá ganado la corrupción y habrá perdido la Región».