La intervención del portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, durante el debate de la moción de censura no ha aclarado el voto de los tres diputados díscolos del partido conservador. "No vamos a mirar el color, nosotros somos daltónicos; no nos va a presionar nadie", se ha limitado a decir.

"Si no es posible que Murcia sea el inicio de la unificación del centroderecha, nosotros tendremos que seguir sirviendo a nuestros votantes, y cumplir con nuestro programa alcanzando acuerdos", ha asegurado Liarte.

En relación a su posición como expulsado de Vox, Liarte ha apuntado que "los diputados no pertenecen a los partidos, aunque nos quieran hacer pensar lo contrario, nuestro deber es cumplir el compromiso de y la palabra con las miles de personas que nos votaron".

"La decisión de Valle Migúelez, Isabel Franco y Francisco Álvarez han seguido por sus principios, y los que han presentado la moción de censura también, respetemos eso", ha señalado. "Me dirijo a los macarras de todos los partidos políticos de España: el juramento de todos los diputados en la Asamblea fue servir a los intereses de Murcia y España, nunca hemos jurado proteger las prebendas y los intereses partidistas de nadie", ha añadido.