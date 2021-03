La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, afirmó ayer que desconoce si en el futuro seguirá en nuevos proyectos políticos. «No lo sé, porque hoy por hoy, la política me tiene absolutamente machacada», señaló en declaraciones a Onda Regional.

Tras el expediente de expulsión de Ciudadanos y preguntada por su posible ingreso al PP, Franco defendió que ella era una autónoma que estaba trabajando y llegó a la política de la mano de Cs, que quería incorporar a gente de la sociedad civil a la candidatura.

Sobre cómo se desarrolló la reunión donde firmó la moción de censura, Franco explicó que Carlos Cuadrado (entonces vicesecretario general de Cs) le comunicó que Murcia iba a ser la primera comunidad presidida por Cs y que así iban a contener las elecciones anticipadas que el PP tenía previsto presentar. «Empezó todo el mundo hablar, no fue una merienda de amiguetes, sino que había mucha gente con muchas dudas», según Franco. En cambio, Cuadrado les dijo que el tema estaba ya «acordado». «Se nos dijo que de allí no se movía nadie, que o se firmaban las dos mociones todos a una o que nos íbamos todos a casa con las elecciones anticipadas a punto de convocarse». Al día siguiente se dio cuenta de que «todo era mucho más turbio» porque el partido no había consultado a la Ejecutiva nacional ante un cambio tan «serio».