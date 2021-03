Con más de 35 años como delegado, jefe de ventas y administrador en empresas del sector agroalimentario y textil, como Casademont, El Pozo Alimentación y Globalmarks, Francisco Álvarez, nuevo consejero de Empleo, Investigación y Universidades entiende que la Administración pública debe contagiarse de alguna de las mejores cualidades de la actitud empresarial: rendición de cuentas, competitividad y gestión eficaz con políticas de impacto y responsables.

Álvarez no ha rehuido ninguna de las preguntas realizadas con motivo de la convulsión política que azota la Región y España en los últimos días. «Estoy convencido de haber hecho lo correcto», asegura.

¿Espera alguna sorpresa el jueves en la votación de la moción de censura?

Lo que es una sorpresa es que mañana se vote una moción de censura tan absurda y lo que no debería ser una sorpresa es que el sentido común y la inteligencia primaran sobre todas las cosas y los actores de esta moción, Cs y PSOE, retiraran la misma. Una moción que nunca se tuvo que haber presentado.

¿Hubo coacciones en la reunión en que usted firmó la moción?

Vamos a decirlo claramente: nadie nos puso una pistola en el pecho, pero sí que hubo coacciones verbales. Conforme van evolucionando los días, creo que todo nos va dando la razón. La prueba es que Carlos Cuadrado ya no está como vicesecretario general de Ciudadanos, Espejo tampoco, es decir, que algo bien del todo no estaban haciendo.

¿Cómo valora la posible abstención de Alberto Castillo?

Que Alberto Castillo como presidente de la Asamblea Regional, una autoridad en la Región, haya decidido abstenerse tras ‘sentirse liberado’ como él mismo ha dicho es algo muy positivo. Por mi parte le doy todo nuestro ánimo y nuestro apoyo y toda la fuerza que pueda necesitar para seguir esa línea. Con esto queda claro que no había una división del Grupo Parlamentario Ciudadanos sino que la mayoría del Grupo estaba en la misma sintonía. De lo que estamos seguros todos es que estamos haciendo lo correcto.

¿Le ha sorprendido la reacción del portavoz parlamentario de Cs Juanjo Molina y del resto del partido?

Pues no, no me ha sorprendido, a veces en la vida el sentido común y el ser buena persona no siempre está al alcance de todos.

¿Podemos esperar su ingreso en el PP en breve?

Tanto Isabel Franco, la vicepresidenta regional, como mi compañera y consejera de Industria, Valle Migúelez, y yo estamos recurriendo el expediente que nos han abierto de expulsión en Cs, porque nosotros queremos y defendemos que Ciudadanos sea un partido que funcione. Vamos a seguir hasta que nos echen, por supuesto, porque entendemos que es un opción perfectamente válida y necesaria en la actualidad. Hay que evitar esa polarización tan dramática que se está produciendo en la política nacional y regional. Y Ciudadanos es absolutamente imprescindible como una alternativa más para los votantes de nuestra Región.

¿Qué le diría a todos aquellos que han dudado de sus capacidades como consejero?

Sencillamente, que se acerquen y me conozcan. Y que al menos esperen a ver los resultados de mi gestión.

¿Como está siendo ese aterrizaje en la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades?

Ya he podido contactar con el equipo directivo de la Consejería; todos aquellos trabajos que se están desarrollando se van a mantener; además, esperamos que salgan adelante aquellos que estaban más avanzados; no podemos perder un minuto en los esfuerzos para mantener e impulsar la creación de puestos de trabajo con políticas activas.