Ciudadanos ha abierto un expediente de expulsión del senador territorial por la Comunitat Valenciana Emilio Argüeso al tener sospechas de que ofreció "prebendas a cargos y afiliados" del partido para que se convirtieran en tránsfugas, entre ellos a militantes de la Región de Murcia, y le ha pedido el acta de parlamentario, tal como se comprometió al firmar la carta ética.

Según ha señalado Ciudadanos a través de un comunicado, el senador y exdiputado en Les Corts podría haber cometido una infracción "muy grave" con estas prácticas, además de acusarle de haber hecho manifestaciones públicas, a través de los canales institucionales del Senado, con la voluntad de "infligir un daño relevante" a los intereses y a la imagen de la formación naranja y de sus afiliados.

Argüeso estaba en la órbita del senador Fran Hervías, secretario de Organización con Albert Rivera, que hoy ha formalizado la renuncia a su acta para pasarse al PP, como anunció la semana pasada

Argüeso es natural de Alicante, pero por su vinculación laboral ha tenido siempre relación con municipios murcianos y con la propia capital. De hecho ya fue delegado territorial en esta autonomía.

La crisis que vive Ciudadanos había puesto en el foco la figura del senador Emilio Argüeso, que esta misma semana negaba su implicación en la fuga de los tres exdiputados de Cs en el Gobierno de Murcia. El exsecretario de Organización en la Comunidad dejó claro que no ha mantenido ningún contacto con ninguno de los tres diputados: «No he tenido nada que ver con la moción de censura de Murcia porque ni tan siquiera he hablado con ellos», según Argüeso. Además, era uno de los nombres que se barajaba entre los posibles cargos de Cs que podían pasar al PP.