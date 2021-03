Los nuevos parados y los trabajadores incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) pueden sufrir retrasos en el cobro de sus prestaciones a causa del ataque informático al Servicio Público Empleo Estatal (SEPE). El bloqueo que soporta este organismo heredero del antiguo Inem ha impedido el funcionamiento de los servicios telemáticos y ha obligado a «registrar a mano los datos de los nuevos solicitantes», según ha informado el delegado del CSIF Francisco Puche. En este momento aún no se sabe cuándo podrán volcarse las nuevas solicitudes en el sistema informático.

La red informática del SEPE fue infectada hace una semana con un 'ransomware', un software malicioso que tiene la capacidad de cifrar archivos y bloquear ordenadores con la idea de obtener dinero a cambio de devolver el funcionamiento normal al sistema.

El representante de CSIF explicó que las oficinas estaban funcionando con «equipos obsoletos y sistemas muy antiguos», lo que dificulta el restablecimiento de la normalidad tras el ciberataque. No obstante, aseguró que «la plantilla está dando el do de pecho desde el inicio de la pandemia». Añadió que en las oficinas de empleo de la Región trabajan unos 260 empleados, «un 30% menos que hace diez años».

A su juicio, la plantilla regional debería contar con unos 350 trabajadores teniendo en cuenta la carga de trabajo que soporta en este momento.

Según ha informado el SEPE en un comunicado, «los plazos de las solicitudes no van a computar mientras el sistema de gestión no se restablezca totalmente. De esta manera, el periodo de solicitud de las prestaciones se amplía en tantos días como se tarde en volver a la normalidad el servicio. Esta situación tampoco afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones y subsidios por desempleo, que se renovarán de forma automática mientras dure esta situación».

El SEPE también ha asegurado que «durante el incidente no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión, así como los servidores, no han resultados dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de las nóminas, de prestaciones en general y de ERTE en particular no se han visto afectados por el incidente y se abonarán con normalidad».

El problema lo tendrán los parados y los trabajadores en ERTE que han presentado sus solicitudes después del bloqueo del sistema, dado que no está claro cuándo podrán ser incluidos en los listados informáticos para que puedan cobrar sus prestaciones.

El delegado de CSIF señaló que Murcia «es una de las provincias en las que el SEPE paga antes sus prestaciones». Según sus cálculos, un parado puede empezar a cobrar el desempleo en el plazo de un mes, «mientras que Madrid tarda tres veces más». Añadió que las nóminas del SEPE se cierran el día 30, por lo que va a ser difícil que durante la próxima semana pueda recuperarse el retraso originado por el ciberataque.

Por su parte, el SEPE ha informado de que los expertos informáticos de este organismo, del Centro Criptológico Nacional y de la Secretaría General de la Administración Digital «trabajan sin descanso para determinar el origen y los efectos del incidente informático». Añade que ha abierto la web sepe.es para información y consultas.